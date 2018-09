Amboise, France

La nuit a été courte pour les 94 passagers du Paris Austerlitz-Tours de 22h32 dimanche soir. Leur TER n'est jamais arrivé à son terminus, Tours. Il a du s'arrêter à Blois en raison de travaux sur la ligne et d'un problème technique sur une autre voie. Les passagers ont dû finir leur voyage en taxi ou en autocar pour rentrer chez eux avec entre 2 heures et 3 heures de retard. Un e passagère raconte : on a attendu en gare mais on voyait personne sur le quai. On vous annonce que le train aura un peu de retard. Au début c'est 10 minutes, et après ça dure, et on vous annonce une durée indéterminée pour un problème de voie. C'est vraiment lassant.

Ils ont fini par nous envoyer deux taxis pour 90 personnes dans le train. Cherchez l'erreur !!! J'ai réussi par chance à être dans le premier des deux taxis pour Amboise. Je n'ose imaginer à quelle heure les autres sont arrivés chez eux" - Véronique, une passagère

Fabien Métro est le responsable circulation à la SNCF à Tours. On s'est mis à chercher des bus à 0h30. On en a trouvé un à 1h15, mais le temps qu'il arrive à Blois, le bus est arrivé à 2h15. En parallèle, on a cherché tous les taxis possibles à Blois et à Tours. On a trouvé 2 taxis à Blois qu'on a réservé aux personnes qui allaient à Amboise. Les gens qui allaient à Amboise sont arrivés vers 2h30, ceux qui allaient à Tours à 3h30 du matin, soit un peu moins de 3h de retard. On comprend que c'est pas super sympa pour les gens, mais on a une dizaine de collègue qui ont bossé jusqu'à 5 heures du matin.

Les 94 passagers qui ont subi ces retards ne pourront pas être indemnisés, car la convention passée entre la SNCF et le Conseil Régional du Centre-Val-de-Loire ne prévoit pas de geste commercial dans une telle situation, sauf pour les abonnés lorsqu'il y a un cumul des retards.