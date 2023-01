Objectif 2x2 voies Mayenne-Laval-Château-Gontier-Angers quand la RN 162 deviendra une route départementale

La RN 162 deviendra une route départementale l'an prochain. L’État vient de confirmer son accord pour son transfert au conseil départemental au 1er janvier 2024. Cet axe est l'un des plus fréquentés dans notre département. A terme, mais pas avant 15 ou 20 ans, voire peut-être même un peu plus, l'ambition est d'aménager, là où il n'y en a pas encore, des 2x2 voies, de Mayenne au Lion-d'Angers en passant Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne, et aussi de réaliser le contournement de Martigné-Sacé.

"Dans une démarche d’attractivité, nous visons à l’aménager en axe structurant en reliant les trois agglomérations principales sur le département, puisque le réseau routier est en enjeu clef de l’attractivité territoriale" explique, dans un communiqué, Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne