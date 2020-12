Objectif juin 2021 pour la deuxième ligne de métro à Rennes

Avant le confinement du printemps dernier qui a stoppé tout le chantier, les délais et les budgets étaient globalement respectés pour la livraison de la deuxième ligne de métro à Rennes. La mise en route avait été programmée ce 21 décembre 2020, mais avec la crise sanitaire, il faudra attendre juin 2021 pour monter à bord de l’une des 25 rames qui circuleront sur les 14 kms de trajet de Saint Jacques-de-la Lande à Cesson Sévigné en passant par la place Ste Anne à Rennes.

La nouvelle station Ste Anne

La station Sainte-Anne, au cœur du centre historique et au pied du futur centre des congrès est l’une des quinze nouvelles stations de métro. Elle a la particularité d’être une station de correspondance avec la ligne a, tout comme la station Gare. Aujourd’hui, toutes les stations sont achevées.

La nouvelle station de métro Saint-Anne à Rennes - Jean-Louis Aubert

Les derniers essais de rames

Les 25 nouvelles rames, fournies par le constructeur Siemens sont actuellement testées sur l’ensemble du parcours. Des équipes techniques effectuent ces essais dans la partie souterraine du tracé. Dès le début du mois de Janvier 2021, les rames devraient être visibles sur la partie aérienne du tracé où elles doivent également êtes testées.

Les derniers essais de rames sont en cours dans la partie souterraine du tracé - Jean-Louis Aubert

Un chantier titanesque dont on parle depuis 20 ans

Dès 2001, le maire de la ville de l’époque, Edmond Hervé lance des études de faisabilité. Six ans plus tard, un tracé est défini. Il faudra encore attendre sept ans d’enquête publique pour entendre le premier coup de pelle sur ce chantier exceptionnel. On en mesure véritablement l’ampleur lorsqu’en janvier 2015, le tunnelier baptisé Elaine, creuse ses premiers kilomètres sous terre. Ce serpent d’acier, acheté en Allemagne va grignoter 14kms de tunnel, avec un seul couac, en novembre 2016. Dans le cœur historique de la ville, le plancher d’un magasin s’écroule, il n’y a pas de blessé mais cinq mois d’arrêt forcé pour la machine.

Le tunnelier Elaine a terminé son travail © Radio France - Timour Ozturk

Le 1er mars 2018, Elaine a fini le job, dans les temps, reste alors à terminer les 15 nouvelles stations et à tester les 25 rames sur le tracé. Mais le premier confinement stoppe tout et douche les espoirs d’une mise en service ce 21 décembre. Il faudra donc attendre juin 2021 pour emprunter cette deuxième ligne de métro si d’ici là le chantier n’est pas de nouveau interrompu en raison de la crise sanitaire. Pour l’heure, la facture de cette ligne b s’élève à plus d'un milliard 340 millions d'euros.