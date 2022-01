Obligation du port du casque à vélo : "Il faut laisser la liberté à chacun" pour l'association Véloxygène

L'invité de la rédaction : Xavier Brabander Copier

Quelle est votre position aujourd'hui sur le port du casque obligatoire ?

Xavier Brabander : La position de Véloxygène sur Amiens, c'est aussi la position de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), une association nationale. Le casque, en soi, c'est un élément très intéressant pour la protection des cyclistes. En revanche, la position de la FUB, c'est de dire "est-ce qu'il faut passer une loi, c'est à dire une obligation ? " Nous pensons que la loi et l'obligation ne sont pas nécessaires. D'autant que si c'était une loi, il faudrait faire une loi à la fois efficace et juste. Et il n'y a qu'à regarder les experts à vélo que sont les Pays-Bas, les pays scandinaves. Ce sont des pays où on pratique beaucoup le vélo. En Suède, on fait du vélo sur la neige, et dans ces pays, le casque n'est pas obligatoire. Il est laissé à la liberté de chacun de porter ou non le casque. Donc, nous défendons cette position qui est aussi celle des experts du vélo. C'est la même chose en Allemagne, d'ailleurs. Et le casque, vous le mettez selon vos besoins, selon la pratique que vous faites, selon votre ressenti personnel de sécurité. Mais l'obligation légale? Pour l'instant, nous, nous ne sommes pas pour.

Est-ce que vous conseillez à vos adhérents de porter le casque quand ils sont à vélo ? Est-ce que vous le portez vous-même ?

Non. Là encore, nous restons sur la possibilité de choix. On porte ou on ne porte pas. Après, quand on être dans une pratique cycliste sportive, où il y a un risque admis voire provoqué, là, bien sûr, il faut porter un casque. Si on fait du vélo en montagne à fond les ballons, en descendant des cols ou en VTT, c'est une pratique sportive et il faut porter un casque. De la même façon qu'en voiture, quand on a une pratique sportive on porte un casque. Mais pour faire ses courses ou pour aller bosser, là, chacun fait comme il veut.

Le port du casque peut réduire le risque de certaines blessures, notamment les traumatismes crâniens. Même dans un environnement apaisé en ville, trouvez-vous que c'est trop prudent de mettre un casque ?

Non, on n'est jamais trop prudent. En revanche, aujourd'hui, on n'a pas d'étude très connue sur les gains qu'apporteraient le casque. En tout état de cause, si on regarde l'accidentologie routière aujourd'hui pour chaque cycliste dont on sauverait la vie parce qu'il portait un casque, on pourrait sauver la vie de trois ou quatre piétons si les piétons portaient le casque. On sauverait la vie de 10 à 15 automobilistes, si les automobilistes portaient le casque. Donc si on regarde l'aspect accidentologie, blessures létales et décès sur la route, le port du casque à vélo, oui, mais dans ce cas il faudrait une loi juste qui obligerait aussi le port du casque en voiture et à pied, ce qui paraît bizarre. Mais c'est une réalité, une simple observation de l'accidentologie.

Si, pour vous, le port du casque obligatoire n'est pas une bonne solution pour réduire les risques, quelles sont les mesures à prendre dans ce cas pour faire baisser le nombre de morts et d'accidents ?

La réponse est facile : on structure un réseau et on fait des actions de prévention. C'est la même chose qu'en automobile, d'ailleurs, on a mis la ceinture de sécurité, mais la ceinture de sécurité n'a marché que parce qu'il y avait des solutions de prévention en parallèle. Donc, à vélo, c'est la même chose. Il faut d'abord commencer par des solutions de prévention et typiquement, c'est un réseau cyclable structuré et organisé. La première cause d'accident à vélo, ce sont les carrefours et les accès pistes cyclables et sortie de piste cyclable. Et là, il y a beaucoup à faire. Il faut commencer par ça.

La Fédération des usagers de la bicyclette va bientôt publier son baromètre annuel des villes cyclables. On a déjà une première cartographie sur la ville d'Amiens. Quels sont les points rouges relevés par les cyclistes qui ont participé à ce baromètre ?

Alors, si on veut faire une synthèse rapide, les points rouges, ce sont les grands axes à forte circulation où aujourd'hui il y a à Amiens un déficit d'aménagements cyclables. On est dans une ville où il y a ponctuellement de très bonnes choses, il ne faut pas nier la réalité, mais c'est trop dispersée. Et il n'y a pas de lien entre les différents quartiers d'Amiens par les grands axes à forte circulation, il n'y a pas de lien vraiment cyclables.