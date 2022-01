Les pistes de l'industrie aéronautique pour négocier le virage de "l'après-Covid"

Aerospace Valley, un cluster qui regroupe des entreprises du secteur aéronautique d'Occitanie et de Nouvelle Aquitaine, a dressé le bilan de l'année 2021 et dévoilé ses perspectives pour 2022. L'après Covid a été évoqué. Le secteur s'intéresse de plus en plus à l'aviation verte.

Quelles perspectives sont les perspectives de la filière aéronautique dans le grand sud-ouest ? Et comment faire pour qu'elle se relève totalement après la crise sanitaire ? Aerospace Valley, un groupement qui rassemble 800 entreprises et structures de l’aéronautique d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, a présenté ses perspectives à Toulouse.

Une diversification de la branche aéronautique civil vers plus de militaire ?

Les cadences des entreprises de l'aéronautique repartent à la hausse après les méga-commandes enregistrées par Airbus, le secteur devrait même embaucher près 15 000 personnes cette année. Mais la crise est toujours là : le trafic aérien n'a pas retrouvé son niveau d'avant la pandémie (environ 90% de courts et moyens courriers et 55 à 60 % de longs courriers par rapport à l'avant crise).

Si la situation devait perdurer, l'une des solutions pourrait être la diversification de l'aéronautique civile : pourquoi ne pas aller vers un peu plus d'activité militaire ? Eric Giraud, le directeur général d'Aerospace Valley; est favorable à cette idée : "Les marchés de défense se sont maintenus pendant la crise. Nous avons vu les bonnes performances à l'export de Dassault avec son avion Rafale. Il faut peut-être que les entreprises qui sont dans le civil se tournent un peu plus vers le secteur militaire : une activité diversifiée sera plus résiliente face à une crise qu'une activité monoclient ou monosecteur. C'est donc une forme de diversification qui peut être intéressante pour les entreprises. Quelqu'un qui fait de l'aérostructure pour le civil peut faire des pièces de structure pour des aéronefs militaires. Cette diversification est envisageable pour des pièces élémentaires."

Maele, une initiative pour développer l'aviation verte

L’initiative Maele (Mobilité Aérienne Légère et Environnementalement responsable) rassemble des acteurs régionaux autour de la question des petits avions verts : les avions de tourisme qui fonctionnent sans kérosène. Quelque 250 entreprises du grand Sud-Ouest travaillent dessus. Cette communauté qui a permis de faire émerger une vingtaine de projets (aéronefs, piles à combustible, trains d'atterrissage, etc).

L'aviation de tourisme pourrait aider à accélérer la transition écologique des avions de ligne ? Selon Eric Giraud, le directeur général d'Aerospace Valley, "sur les petits avions, les délais de certification sont plus courts. On peut donc tester des nouveautés technologiques plus facilement. Par la suite, on peut espérer faire progresser ces technologies pour pouvoir les adapter à des avions plus gros demain."

Les grands groupes comme Airbus, Safran, Thales ou Dassault travaillent déjà sur ces sujet, lais ils gardent un œil se avancées des PME d'Aerospace Valley qui font partie de l’initiative Maele. Un projet qui pourrait faire du grand Sud-Ouest un territoire en pointe sur la question de l'aviation décarbonnée.