Occitanie : Pourquoi le prix des transports scolaires n'est pas le même dans la région ?

Depuis le 1er janvier 2018, ce ne sont plus les départements mais les régions qui gèrent les transports scolaires en France. Pourtant en Occitanie, les prix des abonnements sont très différents selon les départements. La région tente d'uniformiser tout ça, avant d'atteindre la gratuité d'ici 2021.

Occitanie, France

C'est le retour des cars scolaires ce lundi sur les routes d'Occitanie. En tout 175 000 enfants vont profiter de ce moyen de transport matin et soir jusqu'à la fin de l'année. Depuis 2018, ce ne sont plus les départements qui gèrent cette compétence, mais les régions.

Des différences de prix

Quand on regarde à la loupe les prix des abonnements dans les départements de la région, on constate une différence malgré la nouvelle compétence de la région. Par exemple, si votre enfant doit prendre le car en Aveyron pour aller au collège, l’abonnement va lui coûter 90 euros pour l'année. Il faudra vous acquitter du même montant pour le deuxième enfant et de 50 euros pour de troisième. En revanche, l'abonnement sera gratuit pour le quatrième enfant.

Dans l'Ariège, le transport scolaire de votre enfant vous coûtera 72 euros, soit 18 euros de moins qu'en Aveyron. Et cette fois, la gratuité est disponible dès le troisième enfant.

Dans le Gers, là encore la facture diminue encore plus. Il faudra débourser 48 euros pour l'année scolaire. Et en Haute Garonne, c'est gratuit.

Alors pourquoi une telle différence alors que désormais c'est la région qui gère ces cars ?

D'après le Vice-Président de la région Occitanie, Jean-Luc Gibelin, c'est parce que cet argent est important pour certaines collectivités, qui ont l'habitude de l'intégrer dans leur budget. Mais la région a quand même imposée une règle, le montant à l’année ne peut pas dépasser les 90 euros. En Aveyron, c'était 210 euros lorsque c'était une compétence départementale.

Un début pour la région, qui veut atteindre la gratuité des transports a partir de 2021.