Officiellement nommé PDG de la RATP, Jean Castex est déjà attendu au tournant

Xose Bouzas et Hans Lucas

Cette fois c'est officiel, Jean Castex prend la tête de la RATP. La nomination de l'ancien Premier ministre a été entérinée , ce mercredi 23 octobre, lors du conseil des ministres. Une arrivée dans un contexte tendu au sein de la régie des transports parisiens, confrontée à la grogne sociale et aux injonctions d'Île de France mobilités.

ⓘ Publicité

"J'attends de lui qu'il rétablisse la confiance au sein de la RATP", c'est avec ces mots que Valérie Pécresse, la présidente de la région île de France, a accueilli la nomination de Jean Castex. La président d'Île de France mobilités – l'autorité régulatrice des transports franciliens – a exigé, il y a deux semaines, que le service revienne à la normale. Une décision prise en réaction à l'engorgement de certaines lignes dont les fréquences ont été abaissées pendant la crise Covid.

À lire aussi Manque de conducteurs dans le métro à Paris : Valérie Pécresse somme la RATP de prendre des mesures

Selon Valérie Pécresse, il manquerait toujours un bus sur quatre et un métro sur dix pour remplir les prévisions de trafic de la RATP. Une campagne de recrutement est en cours au sein de la régie pour former au plus vite de nouveaux conducteurs.

Les défis de Jean Castex

C'est "un poste délicat", prévient Valérie Pécresse. L'un des premiers défis pour le nouveau PDG de la RATP sera d'apaiser la grogne des agents au sein de l'entreprise. Après une grève massive, le 10 novembre dernier, Jean Castex a expliqué avoir à cœur de redorer le métier de conducteurs. Un prérequis pour recruter alors que le métier peine à attirer. "Il va falloir résoudre ce problème de climat social", glisse la présidente de la région Île de France.

À lire aussi Jean Castex à la tête de la RATP : le Parlement donne son feu vert

Autre point névralgique : le financement. Île de France Mobilités verse chaque année 400.000 euros à la RATP pour l'exploitation des RER A et B, de l'intégralité des lignes de métros et d'une majorité des lignes de tramways et de bus. Une enveloppe sujette à négociations alors que la région cherche à faire des économies pour limiter la hausse annoncée du Pass Navigo.

À lire aussi Transports : le passe Navigo va coûter entre 80 et 90 euros par mois en 2023

A moyen terme, il faut aussi préparer la mise en concurrence de la RATP. Elle sera effective au 1er janvier 2025 pour le réseau bus. Pour cela, des efforts ont d'ores et déjà été demandés aux conducteurs pour augmenter la compétitivités de l'entreprise. Une politique qui concerne aussi les métros alors que la RATP convoite l'exploitation des futures lignes du Grand Paris express.

loading

Un passionné de trains

A l'annonce de sa nomination, Jean Castex a reconnue que la tâche ne serait pas aisée, ce qui n'entame pas enthousiasme : "C’est un grand honneur de rejoindre aujourd’hui la RATP. J’ai pleinement conscience des défis à venir pour cette entreprise publique".

Il prendra officiellement ses fonctions le 28 novembre prochain. Mais sans attendre cette date, ce passionné de train avait renoué avec le métro dès son départ de Matignon. En septembre dernier, un usager l'avait même pris en photo, sous la mention "Courage Jean Castex, c'est vendredi!".