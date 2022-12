Offre TGV Grenoble-Paris réduite : les élus de l'aire urbaine grenobloise écrivent au président de la SNCF

"Ce n'est tout simplement pas acceptable", à l'heure ou "le ferroviaire est un besoin absolu pour développer la transition écologique énergétique" explique Christophe Ferrari. Avec le maire de Grenoble Éric Piolle, le président du syndicat des mobilités de l'aire grenobloise SMMAG Sylvain Laval, Bruno Cattin le président du Pays Voironnais, Henri Baile le président de la communauté de communes du Grésivaudan et le président du conseil départemental de l'Isère Jean-Pierre Barbier, le président de la métropole de Grenoble vient de signer et d'expédier un courrier en direction du président directeur général de la SNCF Jean-Pierre Farandou, lui demandant de "reconsidérer les orientations [...] pour 2023" entre Grenoble et Paris.

Un seul TGV au lieu de deux le matin

Au cœur du problème la volonté de la SNCF, "sans concertation" de fusionner les TGV de 5h19 et 6h19 au départ de Grenoble en un seul train à 5h47. L'avancement annoncé du Paris-Grenoble de 19h43 à 19h14 est également susceptible de nuire aux voyageurs et à la desserte du sud-Isère. "Ces orientations, écrivent les élus, nuisent à la qualité de l'offre ferroviaire et à la qualité de vie des usagers du train, notamment de toutes celles et ceux qui effectuent un aller-retour dans la journée entre Grenoble, Lyon et Paris pour des raisons professionnelles. Et ils sont nombreux".

Ces modifications de desserte ne sont pas expliquées par la SNCF pour le moment. Une question de fréquentation ? "La SNCF dessert des territoires, ajoute Christophe Ferrari, que nous avons joint, elle dessert des métropoles, des pôles économiques, et globalement s'il y a eu dans le passé deux trains installés le matin c'est parce qu'il y a un réel besoin."

Le courrier des élus isérois