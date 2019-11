OGC Nice - Angers : comment se rendre à l'Allianz Riviera en tram ?

Nice, France

Y'aura-t-il un "effet tram" dans les tribunes de l'Allianz Riviera ? Habituellement dégarnis pour ce type de rencontres du samedi soir (environ 19 000 spectateurs de moyenne alors que la capacité du stade atteint 35 000 places), les gradins pourraient être un peu plus remplis que d'habitude grâce à la mise en service de la ligne 3 du tram il y a quinze jours. Pour la première fois, les supporters du Gym vont pouvoir se rendre au stade avec.

Une ligne spéciale "foot" entre Jean-Médecin et Saint-Isidore

A partir de 18h, la ligne 3 du tram devient une ligne spéciale "desserte Stade de Nice" avec des rames toutes les 11 à 12 minutes au départ de l'arrêt Jean-Médecin en centre-ville, jusqu'à Saint-Isidore. Les arrêts "Les Arboras Université" et "Eco-Parc" ne seront pas desservis pour aller plus vite vers le stade. Il faut compter une bonne demi-heure pour relier Jean-Médecin et Saint-Isidore. A partir de 20h, heure du coup d'envoi, la ligne 3 reprend une cadence normale avec une rame toutes les 15 à 20 minutes.

A noter que ce dispositif spécial "foot" n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de la ligne 2.

Un tram toutes les 4 minutes pour rentrer après le match

Pour rentrer vers Nice après la fin du match, il y aura une rame au départ de la station "stade" toutes les 4 minutes. La station Saint-Isidore est donc fermée dans le sens vers le centre-ville, remplacée par cette station "stade". A partir de 23h, la ligne 3 reprend progressivement son itinéraire et sa cadence normale entre Saint-Isidore et l'arrêt "aéroport T2". Le dernier départ est prévu à 23h35 de l'arrêt Saint-Isidore.