Olivier Bianchi en direct sur France Bleu pays d'Auvergne : "Les travaux? Je dois préparer l'avenir"

"Il fallait le faire". Olivier Bianchi est offensif quand il évoque les travaux en cours dans sa ville et les nombreuses perturbations de circulation dans le centre-ville.

"Je vais devoir faire comme beaucoup modifier mes habitudes de déplacement" répond le maire. "Je comprends les irritations, mais le sujet c'est pourquoi on fait ça!" souligne Olivier Bianchi.

"Nous Les maires on ne se lève pas tous les matins pour emmerder les gens, mais je pense à l'avenir et je dois préparer la ville au futur. Les travaux c'est d'abord pour les réseaux de chaleur, ensuite c'est l'eau, nous refaisons les tuyaux d'eau à neuf, si on ne le fait pas tout de suite il faudra tout casser et puis enfin il y a Inspir, nouveau schéma de déplacement, l'idée est d'offrir l'alternative à la voiture".

"Compliqué jusqu'au printemps"

Olivier Bianchi a donc justifié sa politique face aux auditeurs de France Bleu Pays d'Auvergne, il le refera régulièrement car les prochains mois seront compliqués sur la route dans Clermont-Ferrand "jusqu'au printemps, c'est effectivement la période la plus sensible" admet le maire socialiste.