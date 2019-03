Olivier Richefou demande la départementalisation de la nationale 162 de Mayenne à Laval

Le président du conseil départemental de la Mayenne vient de saisir le préfet de la région Pays-de-la-Loire pour demander le transfert de la RN 162 au département, pour la partie entre Mayenne et Laval, en plus de la portion Laval / Le Lion d'Angers déjà incluse dans le contrat signé avec l'État.

Le président du conseil départemental de la Mayenne demande que la nationale 162 devienne une départementale de Mayenne jusqu'au Lion d'Angers. Le contrat d'avenir des Pays-de-la-Loire, signé début février avec l'État, a permis la départementalisation de la nationale 162 entre Laval et le Lion d'Angers, mais la portion Mayenne - Laval n'est pas concernée par ce contrat.

J'ai déploré que le conseil départemental de la Mayenne n'ai été entendu par le Gouvernement."

"Malgré la demande formulée à plusieurs reprises depuis des années, j'ai déploré que le conseil départemental de la Mayenne n'ai été entendu par le Gouvernement que pour la partie Laval / Le Lion d'Angers, et non pour la totalité du linéaire depuis Mayenne, alors même qu'il ne reste _qu'une section de 7 km jusqu'à Laval_", écrit Olivier Richefou, le président du Conseil départemental de la Mayenne dans un communiqué.

Un enjeu global d’attractivité du territoire départemental."

"La RN 162 constitue pour la Mayenne l’axe routier nord-sud le plus structurant du territoire départemental. Elle connecte les trois principales villes - Mayenne, Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne - entre elles, à la métropole régionale, Nantes, via Angers et aux grandes infrastructures de transport. La RN 162 constitue indéniablement un enjeux global d’attractivité du territoire départemental, et son aménagement à terme en 2x2 voies est _un défi à relever pour le désenclavement de toute la partie nord de la Mayenne_" ajoute le président du conseil départemental.

Olivier Richefou a évoqué le sujet avec le Premier ministre Edouard Philippe et avec la ministre des Transports Elisabeth Borne. Il vient de saisir, par écrit, le Préfet de la Région des Pays de la Loire.