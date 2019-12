Après un appel à témoignages, Olivier Ego a réuni plus de 500 photos dans un livre qui retrace un siècle de transports à travers une cinquantaine de sociétés dans le Cambrésis.

Olivier, routier et fils de routier vient de publier un livre sur les transports dans le Cambrésis

Cambrai, France

Grâce à son appel à témoignages il y a 3 ans, le passionné a reçu plus de 1000 photos grâce notamment à sa page facebook Nos camions d'hier et d'aujourd'hui suivi par près de 13 000 personnes. Il a également rencontré des salariés, des patrons des sociétés de transports pour préparer son livre d'une centaine de pages.

Il retrace l'histoire d'une cinquantaine de sociétés, et on découvre aussi l'évolution du métier de routier grâce au changement des camions, notamment des couchettes, qui ne sont plus les minuscules couchettes dite cercueils.

On suit aussi les longs périples des transporteurs ch'tis avec par exemple un véhicule stationné en Turquie en partance pour l'Irak ou la Syrie.

Et Olivier rend l'ouvrage très humain avec des anecdotes sur les camions comme celui de son père et de son collègue lors d'un passage en Allemagne avec la maman d'Olivier qui avait oublié sa carte d'identité et qui ne pouvait donc pas passer la frontière.

Le collègue l'a donc cachée dans sa cabine, mais au retour manque de chance, c'était le même douanier qui a reconnu la mère d'Olivier. Avec son père ils se sont donc retrouvés au poste, finalement ils ont été libérés, mais forcément son camion a ensuite été très souvent contrôlés.

Déjà une réédition

Le livre cartonne, les 90 premiers exemplaires ont été vendus très rapidement, Olivier doit en recevoir 30 nouveaux, tous ou presque déjà réservés, il pense donc à une 3° réédition. Ses acheteurs sont des salariés ou anciens salariés des sociétés, leur famille, ou tout simplement des passionnés de camions, comme ces transporteurs de Brest qui ont commandé un exemplaire.

Pari donc réussi pour Olivier qui voulait rendre hommage à la grande famille des routiers, avec une pensée toute particulière pour son papa qui lui a donné le virus.

Vous pouvez commander le livre au 06 03 83 00 50 ou par courriel lechef.chaudard@live.fr