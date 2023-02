"On a subi une pression phénoménale de la part des autorités" : l'opération escargot des routiers annulée

Les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais anticipaient une grosse opération escargot des transporteurs routiers indépendants ce jeudi 2 février 2023 sur l'A1 entre Dourges et Bapaume dans le Pas-de-Calais, mais elle n'aura finalement pas lieu.

Le groupement France TPE, qui compte une quarantaine de routiers indépendants a fait marche arrière suite à une visite des autorités. "On nous a menacé de poursuites pénales si on faisait cette opération, on a subi des pressions phénoménales de la part des autorités et des organisations professionnelles" se désole Christophe Caron, le représentant du mouvement.

La préfecture du Pas-de-Calais nous a expliqué leur avoir demandé d'annuler la manifestation pour des raisons de sécurité.

Les camionneurs souhaitaient manifester contre le prix du carburant, qui ne fait que grimper. Ils prévoient déjà une nouvelle opération dans les jours à venir mais cette fois, ils la déclareront à l'avance.