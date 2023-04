On connaît le nom des grandes enseignes qui ouvriront gare Matabiau

Les travaux de rénovation entamés gare Matabiau en décembre 2021 doivent être finis pour fin août. L'inauguration est annoncée pour le 5 septembre, à quelques jours seulement du coup d'envoi de la coupe du monde rugby*.

ⓘ Publicité

Bâtiment voyageur relifté

Le bâtiment voyageur n'avait pas eu de lifting depuis 1905. Il proposera une vaste allée de commerces.

Les cellules des boutiques de l'allée des voyageurs ne demandent plus qu'à étre aménagées. © Radio France - Pascale Danyel

Passage souterrain doublé de largeur

Casque de chantier sur la tête, chaussures de sécurité aux pieds, c'est le responsable des projets de gare en Occitanie Dominique Lécluse qui assure la visite. Dans le souterrain nord il reste encore beaucoup à faire, les ascenseurs et les escalators ne sont pas encore installés mais le béton sera coulé d'ici quelques jours : "le souterrain nord a été doublé en largeur, il est passé de 4m50 à 9m de large, la montée directe dans le hall 1 de la gare se fera par deux ascenseurs, deux escaliers mécaniques et deux escaliers fixes, il deviendra le souterrain principal et le plus utilisé de la gare."

Morceau d'escalier mécanique en attente de pose dans le souterrain nord. © Radio France - Pascale Danyel

La gare Matabiau accueille aujourd'hui 50 000 voyageurs/jour. Le chiffre est appelé à grossir très vite. En 2028, la gare sera connectée à la ligne C du métro et à l'horizon 2032 avec l'arrivée de la LGV entre Bordeaux et Toulouse on devrait atteindre les 150 000 voyageurs/jour.

Depuis le souterrain nord, le voyageur accèdera au hall 1 par plusieurs ascenseurs, remontées mécaniques et escaliers. - SNCF Gares & Connexions / AREP / studio Miho

Le hall 1 prend forme

Dans le hall 1 les vitres et les cloisons sont montées.

L'une des trois portes du hall 1 vue de l'intérieur de la gare. © Radio France - Pascale Danyel

Pour le moment un trou béant donne sur le souterrain nord.

Une vue sur le souterrain depuis le hall 1 en attendant la pose des remontées mécaniques. © Radio France - Pascale Danyel

Quai 1, l'escalier vers le passage souterrain nord qui a été doublé en largeur. © Radio France - Pascale Danyel

La gare de Matabiau conserve sa marquise , elle est classée monument historique .

L'idée d'un restaurant panoramique au premier étage de la gare est abandonné, remplacée par un salon événementiel de 600 mètres carrés avec de grandes baies vitrées donnant sur le parvis.

Vue depuis le futur salon évènementiel au premier étage? © Radio France - Pascale Danyel

McDo, Starbucks et les canelés bordelais Baillardran seront les locomotives de la quinzaine d'enseignes qui s'installeront dans la gare.

* Toulouse accueille cinq matches de poule : Japon / Chili le 10 septembre, Nouvelle-Zélande / Namibie le 15 septembre, Géorgie / Portugal le 23 septembre, Japon / Samoa le 28 septembre, Fidji / Portugal le 8 octobre