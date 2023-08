"On est exposés en permanence" : les agents lorrains de la Dir'Est veillent sur l'A31 pour le chassé-croisé

Ce sont vos anges-gardiens sur l'A31 : les agents de la Dir'Est sont mobilisés toute l'année pour assurer la sécurité sur l'autoroute, et notamment pendant les grands week-ends de chassé-croisé. En cas de panne, ou d'accident, ces hommes en jaune interviennent pour sécuriser les usagers, et ramasser les dégâts matériels sur la route pour éviter les suraccidents. "On est exposés en permanence, c'est le risque, on sait qu'on peut être percuté", admet Bruno Adam agent d'exploitation à la Dir'Est depuis trois ans.

Des corridors de sécurité pas toujours respectés

Ce samedi 5 août, à la mi-journée, le trafic est déjà chargé dans le sens Nancy-Metz. Au volant de son fourgon, Bruno Adam ne peut pas dépasser les 90 km/h, témoin direct des comportements dangereux de certains automobilistes entre les queues de poisson, les téléphones, les distances de sécurité. "Ce sont les chauffeurs routiers les pires, lâche l'agent. Quand ils sont derrière nous, ils nous collent, ils nous poussent." Des camions qui ne sont pas censés circuler les week-ends en période estivale, sauf sur dérogation. Pourtant, sur l'A31, on en voit plein pour ce premier samedi du mois d'août.

L'an dernier, un chauffeur poids-lourd a percuté un de ses collègues du centre d'intervention de Fléville avant de prendre la fuite. Depuis, la Dir'Est expérimente la mise en place de panneaux, entre Pont-à-Mousson et Metz pour demander aux automobilistes de respecter les corridors de sécurité. Depuis le début de l'année, sept véhicules d'intervention ont été impliqués dans un accident sur la zone de la Dir'Est, qui couvre dix départements d'une partie du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté.