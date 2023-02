"On est tous devenu asociaux" : à bord du TER Metz-Luxembourg avec des frontaliers résignés

7 heures 30 en gare de Metz. Le TER quitte le quai et de nombreux passagers en profitent pour récupérer quelques minutes de sommeil. Ce mercredi matin, aucun retard n'est annoncé mais cela devient plus l'exception que la norme sur la ligne qui relie la Moselle au Luxembourg. "Tous les jours, nous avons des problèmes", se lamente Nathalie, qui vit à Metz.

Comme la place dans les rames, quelques personnes sont assises au sol dans le couloir mais Julien, qui est monté à Thionville, l'assure : "Ca encore, c'est quand il y a peu de gens. D'habitude, il y a beaucoup plus de monde que ça." Parfois au point d'être en rang debout dans le train. Des situations qui font dire à Corentin, fiscaliste de profession, que "le service n'est pas à la hauteur de ce à quoi on pourrait s'attendre vu le prix qu'on paie".

De l'ironie et des soupirs

Lorsqu'on leur pose la question des difficultés qu'ils rencontrent (retards et suppressions réguliers), tous n'ont pas la même appréciation de la situation. D'un simple "je ne ressens pas trop les difficultés" à l'alarmiste "situation catastrophique" de la ligne, ce sont surtout de l'ironie et des soupirs qui s'expriment.

Sybel fait le trajet vers le Grand-Duché depuis six ans. La coiffeuse explique que la situation s'est nettement dégradée ces derniers mois, jusqu'à tendre les relations entre les passagers : "On n'a pas trop la chance de discuter entre nous car c'est devenu la guerre, quand on entre dans le train qu'il est plein. Nous sommes tous devenus un peu asociaux ! Chacun s'assoit et on ne se parle que pour râler lorsqu'un train est supprimé."

Des SMS plutôt que Twitter

Pour tenter une communication plus fluide, la SNCF a décidé de changer sa manière d'échanger avec les usagers. À partir du lundi 20 février, ce n'est plus le compte Twitter @TERNancyMetzLux, avec ses 7 000 abonnés, qui donnera en temps réel les informations trafic de la ligne mais des alertes SMS, auxquelles les frontaliers doivent s'inscrire.

Ils pourront choisir leur trajet favori et les plages horaires qui les intéressent dans la journée et ils recevront des messages sur leur téléphone si des perturbations sont signalées sur la ligne. Une méthode qui satisfait déjà Carole : "La semaine dernière [ lors de la journée de très fortes perturbations, ndlr ], les messages me sont arrivés avant de partir et donc nous avons fait du covoiturage avec mes collègues, ça nous a beaucoup aidés."

Ce nouveau service baptisé "Flash Info Trafic" permettrait aussi de toucher ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux. Pour autant, le compte Twitter fonctionnera toujours mais il servira à répondre aux demandes personnalisées des internautes, de 6 heures 15 à 20 heures 15 du lundi au vendredi.