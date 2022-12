"On est vraiment en galère" : témoignages de touristes bloqués en Alsace avec la grève SNCF

Les files s'allongent devant les guichets SNCF dans les gares alsaciennes, alors que les annonces de suppressions de train se multiplient avant le week-end de Noël. Parmi les 200.000 voyageurs privés de train suite à la grève des contrôleurs , il y a de nombreux touristes venus en Alsace pour visiter les marchés de Noël.

Didier et sa femme Sophie sont venus de Marseille pour passer quatre jours dans la région de Colmar (Haut-Rhin). Ils ont appris le 20 décembre que leur train du 22 était annulé pour rentrer. "Je me suis rendu en gare de Colmar, il y avait une centaine d'autres voyageurs dans le même cas que moi, raconte Didier. Les agents SNCF étaient débordés." Didier n'a pas pu avoir de train avant le mardi 27 décembre. "Les trains sont ou bien annulés, ou bien complets."

"Nous allons devoir annoncer à la famille que nous ne pouvons pas rentrer pour Noël"

La galère ne s'arrête pas à la recherche d'un train pour Didier. "J'ai contacté la propriétaire du gîte où nous sommes hébergés, elle a trouvé une solution pour que nous puissions rester." Mais cela coûtera 400 euros de plus au Marseillais : "On était dans un séjour de vacances, et là ça devient un séjour de galère".

"Maintenant, il faut que je trouve une voiture de location, je dois rendre celle que nous avons actuellement." Une voiture presque indispensable pour profiter de l'Alsace à partir de son logement à Aubure (Haut-Rhin). Et ce n'est pas terminé. "Maintenant nous allons devoir annoncer à la famille que nous ne pouvons pas venir pour Noël."

En gare de Strasbourg, d'autres touristes témoignent de leurs difficultés. Pierre ne sait pas comment il va rentrer à Nice pour passer le réveillon du 24 décembre avec le reste de la famille. Johanna doit rentrer à Toulouse. Une mère et sa fille ont réservé un TGV sur l'application SNCF, avant de se rendre en gare pour se faire rembourser. Et la file continue de s'allonger. Mercredi matin, il y avait une heure et demie d'attente en gare de Strasbourg pour arriver à un guichet.