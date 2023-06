"On met les motards dans des conditions extrêmes pour qu'après ça se passe bien sur la route"

Alors que les beaux jours sont là, attention sur les routes. Et notamment si vous aimez la moto. Bien souvent, elle est restée au garage pendant l'hiver, et une petite remise à niveau s'impose.. C'est ce que propose la préfecture du Calvados depuis maintenant quatre ans. C'est la seule de France à le faire, sur un circuit dédié au moto cross à Mézidon-Canon. Parce que les conditions y sont extrêmes, et préparent aux dangers sur la route.

Les motards paient un lourd tribut sur les routes. Dans le Calvados, en 2022, 60 accidents corporels impliquant des motards ont causé la mort de cinq personnes. Cela représente 12,6% des accidents et 5% des tués, alors que les 2 roues motorisées représentent moins de 2% du trafic.

