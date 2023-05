"On ne demande qu'à croître" : la navette ferroviaire en Dordogne transporte 600 voyageurs par jour

Le président du Grand Périgueux Jacques Auzou l'avait comparée, en s'amusant sans doute un peu, aux fameux "RER métropolitains" qu'Emmanuel Macron a dit vouloir développer dans dix grandes villes de France. Le conseil régional a donné les premiers chiffres de fréquentation de la navette ferroviaire entre la vallée de l'Isle et l'agglomération de Périgueux, lancée en juillet 2022.

Dix mois après, le conseil régional, autorité organisatrice des transports en TER a annoncé lors du comité de ligne mardi 23 mai que 600 personnes par jour empruntent la navette ferroviaire. Elle se compose des neuf aller-retour par jour sur le tronçon entre Mussidan et Niversac qui s'arrête dans neuf gares et haltes ferroviaires : "Il y a peut-être sur ces 600 voyages 200 personnes qui montent le matin et rentrent le soir, et 200 voyageurs occasionnels", explique Jacky Emon, l'élu de la région en charge des TER.

100 voyageurs par train en heure de pointe

Ca vous paraît peu ? La région trouve le chiffre très encourageant : "On a 100 personnes par train en moyenne aux heures de pointe, c'est supérieur à la moyenne régionale qui est de 70". Jacky Emon assure que les marges de progression sont énormes : "La zone Aliénor va amener du monde. Il y a même un écran qui montre l'horaire des trains et des bus dans le nouveau siège de l'agglo", se félicite cet ancien cheminot.

Le problème des lycéens de la vallée de l'Isle qui restaient à quai a été réglé, les trains aux heures de pointe ont tous été portés à deux rames, soit 180 places. L'enjeu maintenant, c'est de les remplir. Surtout de l'autre côté, côté Niversac. La région s'est rendue compte par exemple que les TER n'arrivent pas à la bonne heure pour les étudiants du campus des métiers de Boulazac, et ses 1800 élèves. Il va falloir "ajuster les horaires" pour les convaincre de prendre le train.

Un train par heure à Marsac, pas suffisant

De l'autre côté de l'agglo, Marsac a vu rouvrir sa halte ferroviaire en décembre dernier, mais pour l'instant il ne fait pas partie des arrêts principaux. Seuls Mussidan, Saint-Astier, Périgueux, Boulazac et Niversac proposent un train toutes les demi-heures en heure de pointe. Neuvic, Saint-Léon-sur-l'Isle, Razac et Marsac n'en ont qu'une fois par heure. Pas vraiment suffisant, pour convaincre d'abandonner sa voiture pour aller travailler.

Le maire de Marsac Yannick Bidaud voudrait davantage de dessertes : "J'ai des gens qui viennent me voir, ils doivent négocier des horaires avec leur entreprise pour avoir leur train le soir. Péri-Ouest est quand même une zone d'emploi importante, on a Ayor avec beaucoup de gens qui viennent de Bordeaux, une nouvelle entreprise va s'installer dans la zone de Marsac, ne désespérons par les entreprises qui veulent s'installer".

Des travaux si on veut augmenter la cadence

La région est venue au comité de ligne avec quelques billes. Une nouvelle desserte pour Marsac d'abord, le train qui part de Bordeaux à 6h28 fera désormais une halte à 7h54 à Marsac. Et deux nouveaux trajets seront prévus à partir de décembre sur la navette ferroviaire. Un train partant de Niversac à 10h57, arrivera à Périgueux peu après 11 heures. Et un train partira de Périgueux à 13h05 pour aller à Niversac.

Quant à ceux qui réclament des trains encore plus fréquents, ou davantage de gares d'arrêt, la région est claire : ce n'est pas à l'ordre du jour. Une halte en plus coûterait 4 à 5 millions d'euros minimum. Surtout, augmenter le cadencement des trains nécessiterait de faire des travaux sur les voies et la signalisation de la zone de Périgueux.