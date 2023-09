"On s'attendait à avoir un certain nombre de remarques" reconnait le patron des TUL, les bus de Laval Agglo

Un nouveau réseau, qui est loin, très loin de faire l'unanimité, c'est celui des TUL, les transports de l'agglomération de Laval, en Mayenne. Depuis la rentrée, il y a beaucoup de nouveautés dans les horaires, les arrêts, les lignes. Et pas mal de couacs, reconnait Sylvain Camus, le directeur du réseau des TUL, qui était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce mercredi 13 septembre.

"Il est bien évident que quand on change les usages, ça nécessite du temps pour retrouver de nouveaux usages, donc on s'attendait à avoir un certain nombre de remarques. Chaque jour, on transporte 24.000 personnes. L'agglomération est passée de 20 à 345 communes et la volonté politique était d'offrir un départ possible toutes les 45 minutes de la totalité des communes. Et puis un certain nombre de personnes n'avait pas accès aux TUL, elles n'avaient pas de solution pour aller travailler comme les habitants de Saint-Nicolas à Laval qui peuvent maintenant se rendre sur les bassins d'emploi des Touches ou de Changé."