"On se fait klaxonner, insulter" : une journée avec les agents des routes sur la rocade de La Rochelle

Le lundi 22 mai dernier, Stéphane, 46 ans, a perdu la vie après avoir été percuté par une voiture sur la RN11 à Saint-Soulle. Vinnie, son jeune collègue, a été grièvement blessé, mais il est miraculeusement vivant. L'enquête de gendarmerie est toujours en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. L'intervention de deux agents pour sécuriser un chauffeur de poids-lourd victime d'une crevaison, touchait à sa fin, lorsque le drame est survenu. Il n'y a aucune intervention banale lorsqu'on travaille sur un axe routier. Le danger est permanent. La famille et ses collègues ont rendu un dernier hommage à Stéphane le 1er juin, lors de funérailles célébrées au crématorium de Saintes.

Dans les deux semaines qui ont suivi l'accident, il n'était pas rare de voir des larmes couler sur les joues d'un agent à la prise de service. Un suivi psychologique est assuré pour ceux qui le souhaitent. Peu à peu, la douleur a laissé place à la colère. Agent d'exploitation est un métier à risques, mais il n'est pas reconnu comme tel. Le comble, c'est qu'ils passent souvent pour les empêcheurs de rouler normalement. Entretien du réseau, pannes, accidents, objets perdus ou jetés, les missions sont aussi multiples que dangereuses. France Bleu La Rochelle a suivi une patrouille orange sur la rocade de La Rochelle fréquentée quotidiennement par 70.000 véhicules.

Le directeur de la DIR-Atlantique François Duquesne à l'écouter des agents de Chagnolet © Radio France - Eric Le Bihan

Caméras, formations, sanctions, corridors...

8h30 - Les agents sont réunis à l'étage du Centre d'Entretien d'Intervention de Chagnolet autour de François Duquesne. Le directeur de la DIR-Atlantique a fait le déplacement depuis Bordeaux pour les rassurer et les écouter. Ce nouvel accident ne doit pas rester sans lendemain. Les autorités s'y attèlent et les langues se délient petit à petit chez les agents. Ils ont besoin de parler et lancent des idées concrètes. Caméras embarquées dans les véhicules, travail sur les formations des professionnels de la route, extension des corridors de sécurité, homogénéisation des sanctions à l'échelle européenne...

Une demi-heure d'échanges constructifs, mais pas le temps de s'appesantir. Le téléphone des patrouilleurs sonne déjà. Une voiture est en panne sur la voie de gauche de la rocade. David et Xavier sautent dans leurs véhicules. L'automobiliste pétrifiée est potentiellement en danger et le bouchon va vite grossir à l'heure de pointe. Nous les rejoignons avec Raphaël Brie, le responsable du site de Chagnolet.

"On se fait klaxonner, insulter"

9h - Arrivée sur le lieu de la panne. Il a fallu les bordures et se faufiler entre les files de voitures. David et Xavier ont déjà établi un corridor de sécurité, balisé les lieux et pris en charge la conductrice en pleurs. Elle a d'abord appelé son mari et son assureur. Un réflexe récurrent, mais non prioritaire pour les agents d'exploitation. Dans ces cas-là, les premières minutes sont cruciales en terme de sécurité. En théorie, une intervention ne doit pas dépasser les 45 minutes. Dans les faits, les hommes en orange s'imposent d'intervenir en 20 minutes maximum. "Ca ne dépasse jamais les 25 minutes, même si on doit tenir compte du délai de trajet pour arriver sur le lieu d'intervention", précise Raphaël Brie.

Et pourtant, ceux qui interviennent et protègent passent souvent pour des empêcheurs de rouler. "Certains font attention à nous. Les autres, on a l'impression de les embêter plus qu'autre chose", confirme Xavier, agent d'exploitation depuis trois ans. "C'est un métier qui n'est pas reconnu, en fait. Pour eux, on ralentit la circulation. On se fait klaxonner, on se fait insulter. C'est un problème d'incivilité." Avant de d'intégrer le CEI de Chagnolet, Xavier a passé 19 ans chez les pompiers de Paris. "Je voulais rester dans le secours à personne et la protection des gens."

"Ca peut devenir une catastrophe en quelques secondes"

Mais pas le temps de philosopher, il faut mettre fin à l'intervention le plus rapidement possible et libérer les automobilistes qui s'impatientent. La dépanneuse a pris en charge le véhicule en rade. Reste à lever le corridor de sécurité. L'attention des agents est maximale, "Il faut toujours regarder derrière." Les plots sont ramassés à pas cadencé. Il faut rejoindre le véhicule de Xavier et sa FLU (Flèche Lumineuse d'Urgence). "Parfois des gens passent entre les deux camions malgré les flèches, c'est pour cela que je ne vous regarde pas en vous parlant." La panne a été parfaitement gérée.

L'expérience et le sang-froid sont primordiaux lors d'une intervention. Qu'il s'agisse d'une panne, d'un accident ou encore d'un ramassage d'objet. "Ca peut dégénérer et devenir une catastrophe en quelques secondes", confirme David, agent à la DIR-Atlantique depuis plus de 16 ans. Il connait le réseau rochelais comme sa poche et s'est adapté au comportement des usagers de la route, qui a changé depuis le déconfinement. "Avec la reprise de la circulation, on a noté un comportement parfois agressif. Les gens ne comprennent pas toujours le fait qu'on soit là, qu'on intervienne, qu'on mette des balisages en place."

Débris, glacière et bâche

10h - Le gros du trafic automobile est passé. Ca roule mieux, mais plus vite sur la rocade de la Rochelle. En quelques kilomètres, les agents repèrent des débris de voiture, un couvercle de glacière au niveau du pont de Mireuil, ou encore deux morceaux de bâche coincés au niveau du muret central, dans les deux sens de circulation. Pas le choix, il va falloir traverser les voies à pied. Vite fait, bien fait. Autant d'objets perdus ou jetés qui deviennent des facteurs potentiels d'accident.

Une fois triée, la récolte du jour finira dans les grandes bennes posées à l'arrière du site de Chagnolet. "On a déjà trouvé des carcasses de voitures, des meubles, des matériaux de construction, des palettes entières, jamais récupérées par les propriétaires [...] Tout ce que vous pouvez imaginer finit sur la chaussée... et dans nos bennes", sourit Raphaël Brie. Mais le ton redevient grave lorsqu'on évoque avec lui l'accident qui a coûté la vie à Stéphane et blessé grièvement Vinnie. "Je ne sais pas si les gens ont conscience des risques pris par des femmes, des hommes, des pères et mères de famille pour aller ramasser le moindre objet."

Les agents effectuent 1.800 interventions d'urgence sur la rocade de La Rochelle © Radio France - Eric Le Bihan / Radio France

La DIR-Atlantique en chiffres

Le DIR-Atlantique gère près de 600 km de réseau routier de Poitiers à la frontière espagnole. Elle compte 420 salariés, dont une trentaine sur le site de Chagnolet. Les deux-tiers sont des agents d'exploitation. En moyenne, ils effectuent chaque année 1.800 interventions d'urgence, rien qu'au niveau de La Rochelle. Sur l'ensemble du réseau de la DIR-Atlantique, le chiffre annuel s'élève à 22.000 interventions.

