On vous dit tout sur la ligne tramway T4 entre Nice, Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer

A quelques jours de l**'ouverture de l'enquête publique (le 12 juin 2023)** sur la future ligne très attendue de tramway T4 entre Nice et Cagnes-Sur-Mer en passant par Saint Laurent du Var, la préfecture des Alpes Maritimes publie une série de documents et de délibérations

Le projet de référence comprend :

¸- La création de 7,3 km d’infrastructure nouvelle de tramway répartis sur 3 communes : Nice, Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer

¸-La création de 15 stations permettant notamment la desserte de grands équipements, commerces, pôles de vie, et du centre-ville de Cagnes-sur-Mer ; ¸

Le tracé : Grand Arénas, Pont Alexandre III, Parc des sports

le début de la nouvelle ligne 4 partira du pôle d’échanges multimodal (PEM) du Grand Arénas à proximité immédiate de la future gare TER/TGV de Nice, des stations du Grand Arénas des lignes 2 et 3 et du terminal 1 de l’aéroport Nice Côte d’Azur.

La ligne 4 sera raccordée à celle des lignes 2 et 3 au sud immédiat du boulevard Cassin afin d’une part de permettre une interconnexion des lignes 2, 3 et 4, et d’autre part d’autoriser la maintenance et le remisage des rames de la nouvelle ligne au Centre de Maintenance Charles Ginésy (CMCG),

- la nouvelle ligne de tramway emprunte ensuite la rampe actuellement dédiée au bus de l’axe Nord-Sud du Grand Arénas pour se raccorder en position centrale et axiale de la promenade des Anglais en direction de l’Ouest, l’ouvrage de franchissement du Var de la RM6098 (Pont Napoléon III) est utilisé pour rejoindre en rive droite du Var Saint-Laurent-du-Var sur la route du Bord de Mer

la Promenade des Anglais et la route du Bord de Mer conservent leur terre-plein central planté hors zone de carrefour et stations, et seront réduites à 2 voies de circulation par sens, transformées en boulevard urbain,

- le tracé emprunte ensuite le chemin des Paluds pour rechercher l’itinéraire RM6007, route des Vespins, les aménagements de ce secteur permettent au tramway de passer de la route du Bord de Mer à la route des Vespins et assurent une meilleure perméabilité entre les quartiers Nord et Sud de Saint-Laurent-du-Var,

- le tramway poursuit jusqu’en limite communale de Saint-Laurent-du-Var, desservant au passage l’institut Arnault Tzanck et ses quartiers en devenir, pour emprunter l’avenue de Nice sur Cagnes-sur-Mer jusqu’au carrefour du boulevard Maréchal Juin au niveau de l’Hippodrome,

le tramway desservant ainsi le Cros de Cagnes, le Val-Fleuri, et les quartiers avoisinants à son corridor sur Cagnes-sur-Mer, -

après le parcours précédent d’est en ouest, le tracé bifurque vers le Nord pour rejoindre le centre de Cagnes-sur-Mer via le boulevard Maréchal Juin, l’avenue Hôtel des Postes puis l’avenue Frédéric Mistral pour atteindre le square Bourdet.

Dans ces secteurs étroits, les voies de circulation automobile sont restreintes au bénéfice des seuls riverains. Au delà, la ligne de tramway chemine jusqu’au parc des Sports via l’avenue Marcel Pagnol.

La création de 4 parkings relais le long du linéaire sur les sites :

- de la gare de Saint-Laurent-du-Var,

- du Val-Fleuri proche de la limite communale entre Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent du-Var,

- de l’Hippodrome de Cagnes-sur-Mer en limite sud du boulevard Maréchal Juin,

- du parc des Sports à Cagnes-sur-Mer, terminus de la ligne 4.

La T4 sur de bons rails

La desserte sera obtenue par un cadencement à 8 mn par sens de circulation et une vitesse commerciale moyenne de 21 km/h

Les rames seront d’une capacité similaire à celles des lignes 2 et 3, soit 44 m pouvant transporter jusqu’à 300 voyageurs,

23 ouvrages sont identifiés tout le long du tracé, le tramway circulera sur 14 d’entre eux, et que certains de ces ouvrages nécessiteront des adaptations pour supporter les charges et efforts du tramway supérieurs aux charges routières actuelles,

la ligne se fera essentiellement sur le domaine public routier, mais le projet nécessite un certain nombre d’acquisitions foncières, principalement dans les emprises de l’emplacement réservé du PLUm sur la route des Vespins à Saint-Laurent-du-Var et sur l’avenue de Nice à Cagnes-sur-Mer,

le long du linéaire, le projet permet un réaménagement urbain de façade à façade au profit d’un espace public requalifié, recomposé, pacifié et fortement végétalisé (800 arbres et plateforme ferroviaire enherbée)

Le coût prévisionnel du projet avait été établi à 285 millions d’euros, hors taxes (valeur novembre 2021)

L’Etat pourrait participer au plan de financement avec une subvention, à hauteur de 30,290 millions d’euros

Le dossier d'enquête complet sera disponible du 12 juin au 21 juillet inclus sur le site de la préfecture des Alpes Maritimes

alpes-maritimes.gouv.fr/Publications/E…