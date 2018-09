Marseille, France

Onze piétons ont été tués dans les Bouches-du-Rhône depuis début 2018 selon la préfecture de police contre vingt-deux à la même période en 2017. Dans le Var, deux piétons ont été tués depuis le début de l'année. Dans les Bouches-du-Rhône, l'année 2017 a été particulièrement meurtrière puisque vingt-six piétons ont trouvé la mort après avoir été renversés.

Les piétons de plus de 65 ans sont les plus touchés

Selon les statistiques officielles nationales, la mortalité piétonne a augmenté ces dernières années. Les seniors de plus de 65 ans sont les touchés. Ils représentent plus de la moitié (52%) des piétons tués en 2016. Mardi, un décret instaurant notamment un durcissement des sanctions pour les "refus de priorité" aux piétons et élargissant le recours aux éthylotests antidémarrage (EAD) a été publié.

Six points en moins

Un automobiliste se verra désormais retiré six points, au lieu de quatre actuellement, s'il ne cède pas le passage à un piéton "s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire". La constatation de cette infraction peut par ailleurs se faire par simple vidéo-verbalisation.

La période d'hiver entre le mois de novembre et le mois de février est la plus dangereuse en raison des conditions météorologiques.