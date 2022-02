Opération barrage filtrant ce jeudi après-midi sur le pont de l'Île-Bouchard pour réclamer une déviation

Ils en ont marre ! Marre de voir passer tous ces camions et ces voitures sous leurs fenêtres. Des habitants de l'Ile-Bouchard et du petit village de Tavant manifestent ce jeudi après-midi pour réclamer une déviation. Sur cette D760, l'axe Loches-Ste Maure-Chinon-Saumur. Une déviation dont on parle depuis les années 70. Mais qui n'a toujours pas vu le jour.

Fort d'une pétition signée par 400 personnes, le collectif citoyen des Deux Rives organise un barrage filtrant sur le pont de l'Île-Bouchard au-dessus de la Vienne.

Les services de l'Etat sont toujours dans la surenchère", déplore Patrick Michaud

"On a relancé complètement ce projet", explique Patrick Michaud, le vice-président du conseil départemental chargé des infrastructures routières. "Mais ce projet ne sort toujours pas des cartons car les règles administratives et environnementales ont changé. Et l'Etat nous demande toujours plus d'études. Ce qu'on fait mais à chaque fois les services de l'Etat nous en redemande toujours plus."

Un projet validé par le département mais toujours pas par l'Etat

Dans ce dossier, la fin de la déclaration d'utilité publique est prévue en 2023 et on attend toujours les ultimes arbitrages et autorisations des pouvoirs publics.

L'architecte des bâtiments de France veut que les piles du futur pont aient la forme d'une moule en croissance", Patrick Michaud

"Les services de l'Etat sont en mode très protecteurs. Pour vous donner un exemple, c'est parce qu'on a trouvé des moules dans la Vienne que l'architecte des bâtiments de France veut que les piles du futur pont aient la forme d'une moule en croissance. Ce qu'on avait pas l'habitude de faire même si c'est très joli."

Voilà un exemple de toutes ces contraintes qui se sont ajoutées et qui font passer le coût du projet d'une vingtaine de millions en 2012 à 40 millions d'euros aujourd'hui selon le conseil départemental.