Opération "Chrono Gare" à Tours pour défendre la vente des billets aux guichets SNCF

Indre-et-Loire, France

"Des renforts vont être mis en place pour diminuer le temps d'attente aux guichets de la SNCF", c'est ce qu'a promis ce vendredi la ministre des transports Elisabeth Borne pour répondre à la colère des clients qui font parfois 1h30 à 2h00 de queue pour acheter leur billet. Ces embouteillages causés par les départs en vacances se voient surtout dans les gares TGV parisiennes et dans les métropoles. Pour dénoncer ces temps d'attente interminables, la CFDT Cheminots a lancé l'opération "Chrono Gare". Dans toutes les gares pendant 10 jours, elle calcule, chrono en main, le temps qu'il faut pour prendre un billet. Qu'en-est-il à Tours? France Bleu Touraine a suivi cette opération vendredi matin en gare de Tours.

Opération Chrono Gare pour calculer le temps d'attente aux guichets de la gare de Tours © Radio France - Denis Guey

Il tient le chrono en main. Un clic à l'entrée d'un client, un clic à la sortie. Patrick Constantin, secrétaire régional de la CFDT Cheminots, fait un premier bilan de l'opération comptage à l'espace-vente de la gare de Tours.

Mon record d'attente, c'est 35 minutes. Une dame qui a été bien renseignée mais avec du temps. J'ai un deuxième record qui va bientôt tomber, là aussi 30 minutes. Pour une personne un peu âgée aussi -Patrick Constantin

Confirmation de cette attente un peu longue mais surtout de l'utilité de conserver les espaces-vente de billets avec Janick, une dame qui prend le train régulièrement pour aller voir ses enfants à Bordeaux.

Je n'ai pas trop de facilité pour aller sur internet donc je préfère venir au guichet. J'ai vu un reportage hier soir sur les gares de Paris, mon Dieu! Ils mettaient plus d'une heure pour obtenir leur billet! Deux heures même! -Janick

Il n'y avait pas d'aussi longues files d'attente vendredi matin en gare de Tours mais des réflexions qui prouvent l'importance de l'espace-vente en gare pour les clients de la SNCF.

Je trouve que les guichets sont bien car on vous donne les bons renseignements, les bons prix et tout. Je suis pour le maintien des guichets! -une voyageuse de la SNCF

Vendredi matin, la CFDT a enregistré que 309 personnes ont été accueillies et renseignées dans l'espace-vente de la SNCF en gare de Tours. Ici, les files d'attente de 30 minutes ou plus existent mais sont moins nombreuses qu'en gare de St Pierre-des-Corps. A Saint Pierre, où le guichet de vente des billets a été sauvé de la fermeture il y a deux ans par la mobilisation de la municipalité de St Pierre-des-Corps et le conseil régional. Patrick Constantin, secrétaire régional CFDT Cheminots, affirme aujourd'hui que l'espace-vente de la gare de Tours est lui aussi menacé par la politique de la SNCF

Après 5 suppressions de postes au 1er janvier 2019 à la vente à Tours, il y aura 5 autres suppressions au 1er janvier 2020. Et le bruit court que Gare et Connexions veut aussi supprimer l'accueil en gare, que ce soit à Saint Pierre ou à Tours -Patrick Constantin, CFDT

En gare de Tours, la CFDT a fait signer une pétition pour défendre la vente au guichet qui a recueilli 169 signatures.