Opération cols cool : "en montagne, les routes ce ne sont pas des billards !" rappelle la gendarmerie

Nom de l'opération : "cols cool". Objectif ? Sensibiliser les automobilistes et les conducteurs de deux roues à leur cohabitation sur la route, en particulier en montagne où l'on rencontre "tout types de tracés", explique le capitaine Gaudin de l'EDSR, l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière en Savoie.

"En montagne, les routes ce ne sont pas des billards !" - Capitaine Gaudin de l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière en Savoie

"Le maître mot, ça reste la réduction de la vitesse en fonction des circonstances que l'on rencontre" explique le capitaine de gendarmerie. En effet en montagne, malgré l'entretien des routes, les conducteurs sont confrontés à des changements de climats, de températures, mais aussi à des cailloux ou des roches se détachant des parois. Des obstacles potentiellement très dangereux pour n'importe quel usager de la route, motorisé ou non.

Sans carrosserie, il faut être encore plus vigilant

"C'est surtout les gens qui font demi-tour qui me font peur parfois", témoigne Daniel, un motard. En haut du col de la Madeleine, le capitaine Gaudin de l'EDSR acquiesce, "on ne coupe pas les virages, il faut tout anticiper". À commencer donc, par ne pas rouler ou entamer un virage à l'aveugle. "Quand on n'a pas de visibilité, on attend", insiste le gendarme.

Depuis le début de l'année, 11 personnes sont mortes sur les routes de Savoie, six sur le seul mois de juillet 2021.