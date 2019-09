Opération de contrôle de poids lourds dans l'Yonne

Auxerre, France

Il s'agissait d'une opération d'envergure nationale sans rapport direct avec l'accident afin de vérifier l'état des poids lourds et le respect des nombreuses réglementations. Opération fructueuse : sur 13 camions contrôlés 9 étaient en infraction. A commencer par ce chauffeur d'un convoi exceptionnel : " bonjour monsieur, Dréal Bourgogne, service contrôle des transports, votre carte numérique s'il vous plait" demande le contrôleur. "Je prends la carte du chauffeur qui retrace toutes ses activités."

Mais là, il manque un document : _"ce n'est pas bon çà , ça commence mal "_explique l'agent. " il manque le document de chargement qui est obligatoire." Le chauffeur risque une amende de 5e classe de 1.500 euros mais pour cette fois ce sera un simple avertissement.

Contrôle à Malay-le-Grand © Radio France - Renaud Candelier

Mais d'autres sont bien verbalisés comme ce conducteur Bulgare qui n'a pas respecté les conditions de repos obligatoire explique Laetitia Janson qui coordonne cette opération de la DREAL : " on a constaté un repos hebdomadaire qui s'est fait dans la cabine ce qui n'est pas autorisé, là on est sur du 750 euros de consignation qu'on demande tout de suite. On ne laisse pas repartir le véhicule tant qu'on a pas reçu les 750 euros."

Contrôle de la Dréal © Radio France - Renaud Candelier

Pour vérifier les temps de conduite, le recueil des données est simple, il suffit d'une clé informatique. Et les contrôleurs utilisent la traduction sur leur téléphone pour se faire comprendre : "il est serbe, il travaille pour une boite slovène et fait un transport pour l'Autriche et le France. " Avec l’appareil ils demandent au conducteur quel trajet il a effectué pour venir jusque dans l'Yonne et le chauffeur explique qu'il ne s'en souvient pas !"

Vérifications © Radio France - Renaud Candelier

En moyenne un tiers des véhicules contrôlés par la DREAL sont en infraction.