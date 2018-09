Opération escargot : une nouvelle mobilisation contre le projet d'A31 Bis a été menée par les associations et collectifs PaiX à Florange, NAPA31, AGIRR FNAUT Lorraine... Habitants et élus sont venus exprimer leur refus du nouveau barreau autoroutier qui pourrait traverser Florange.

Habitants et élus se sont réunis pour manifester contre l'A31 bis à Florange

Florange, France

Samedi une opération escargot s'est déroulée contre le projet de l'A31bis à Florange. La manifestation a été lancée par les associations et collectifs Paix à Florange, NAPA31, AGIRR FNAUT Lorraine...

Venue pour exprimer leur refus du péage sur l'A31, celui de la traversée de l'A31bis par Florange et celui de la création d'une nouvelle coupure autoroutière au sein de l'agglomération thionvilloise, une cinquantaine de véhicules a roulé au pas, au rythme des klaxons. Le cortège est parti du parking de la salle de spectacle La Passerelle à Florange et s'est dirigé vers Kanfen en passant par l'A31, avant de redescendre vers Thionville. L'opération a provoqué un ralentissement sur sept kilomètres.

Il s'agit en effet de propositions de l'Etat pour désengorger la circulation dans ces villes, mais les associations y sont fermement opposées comme Nadine Menzin, présidente de PaiX à Florange : "Nous avons déjà payé cette A31, nous refusons d'avoir un péage en plus." Elle ajoute : "Nous refusons la saignée de Florange par l'A31, il y a d'autres solutions !" Selon Florent Golin, membre de l'association AGIRR FNAUT, la mobilisation des habitants et des élus locaux pourrait "faire pencher la balance" et recentrer le gouvernement sur les enjeux locaux.

Un tracé alternatif (F10) a été proposé par PaiX à Florange et est à nouveau envisagé. Ce dernier est soutenu par le maire de Thionville, Pierre Cuny qui pourrait installer la clinique Ambroise Paré hôpital le long de l'autoroute.