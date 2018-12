Opération escargot de VTC et gilets jaunes ce mercredi soir sur le périphérique parisien et l'A6

Les manifestants (VTC et gilets jaunes) qui organisent des barrages filtrants devant le MIN de Rungis depuis lundi mènent une opération escargot ce mercredi soir (à partir de 18H) entre la Porte Dauphine et Rungis (Val-de-Marne).

Paris, France

Jean-Claude Resnier, gilet jaune et porte-parole de l’Union Nationale des VTC annonce une opération escargot ce mercredi soir entre la Porte Dauphine et le MIN de Rungis où depuis lundi matin une trentaine de manifestants organisent des barrages filtrants devant l’accès principal (Porte de Thiais).

Intervention des gendarmes à Rungis

La plupart des manifestants sont des chauffeurs VTC accompagnés de quelques gilets jaunes. Ils estiment que le droit "de manifester est de fait, plus ou moins cassé" à Rungis et que les autorités "ne respectent pas le préavis déposé". Ce mercredi matin les gendarmes sont en effet intervenus pour "bloquer les bloqueurs" et permettre aux camions de livrer la marchandise. Si cette manifestation a été déposée, la Préfecture du Val-de-Marne précise que même si "le droit de manifester est un droit fondamental et qu’elle pris acte du préavis déposé jusqu’au 26 décembre", elle rappelle que ces manifestations "ne doivent pas entraver la libre circulation". Les gendarmes sont donc intervenus ce mercredi matin pour permettre aux camions d’entrer sur le site.

Tous les camions sont bloqués

Si au départ, les manifestants avaient ciblés les camions étrangers, dénonçant une concurrence déloyale, selon Jean-Claude Resnier, tous les camions sont désormais bloqués. "Cette nuit, on a bloqué 200 camions environ. On bloque tout le monde : les français 20 minutes, les étrangers 45 minutes. La plupart des routiers restent même bloqués volontairement plus longtemps. On a eu beaucoup de chauffeur qui sont restés avec nous, boire un café".