Opération escargot des forains ce lundi matin, des perturbations à prévoir sur les routes loirétaines

Les forains sont en colère et veulent le faire savoir. De nombreuses fêtes foraines ont été annulées cet été à cause de la crise du Covid-19. Des annulations en cascade qui se poursuivent depuis la rentrée scolaire. Les professionnels du secteur "traversent une crise d'envergure rarement vécue jusqu'alors et se retrouvent dans une détresse profonde", alerte la Fédération des forains de France dans un communiqué. Un secteur qui, selon elle, compte un peu plus de 50 000 forains actifs en France et qui génère 200 000 emplois directs ou indirects.

Ils ont le sentiment d'être les "oubliés" de cette crise économique et sanitaire inédite. Beaucoup d'entre eux possèdent le statut de micro-entrepreneur et assurent n'avoir reçu aucune aide de la part de l'Etat depuis de le début du confinement. Pour faire entendre leurs voix, ils prévoient de mener une opération escargot dans toute la France ce lundi matin, dès 8h30.

Entre 20 et 30 camions, venus de toute la région Centre-Val-de-Loire, seront mobilisés à Orléans et aux alentours. Il faut ainsi s'attendre à des perturbations et de gros ralentissements sur les routes.

Des perturbations sur les routes

A Orléans, le rendez-vous est fixé devant le Zénith dès 7h30 ce lundi matin. Les forains se dirigeront ensuite vers le péage de l'autoroute A71 au niveau d'Olivet avant d'emprunter l'A71 et l'A10 en direction de Paris. Le parcours prévoit également une sortie à Arthenay, au nord d'Orléans.

Le retour vers Orléans se fera par la RD2020. Les forains emprunteront ensuite la tangentielle, les bords de Loire, traverseront le pont Foch à Orléans et reprendront la RD2020 vers Olivet, avant de revenir au point de départ, le Zénith. La manifestation devrait ainsi durer plusieurs heures.

Les forains veulent pouvoir exercer

"Les professionnels forains comprennent que l’évolution de cette pandémie nécessite de prendre toutes les mesures de distanciation sociale nécessaires." La Fédération des forains de France insiste sur la nécessité de reprendre une activité et vite. Elle assure que les professionnels sont prêts à garantir un respect stricte des règles sanitaires.

Comme d’autres secteurs d’activités, ils sont à même de mettre en place un protocole sanitaire qui leur permettrait de recevoir leur public dans le respect des gestes barrières, tout en limitant le nombre de personnes.

Un protocole qui sera, selon eux, d'autant plus facile à appliquer que les fêtes foraines se déroulent en plein-air. Dans ce cadre, ils ne comprennent pas "pourquoi les cinémas et musées ont à nouveau ouvert leurs portes pour laisser place à la culture" alors qu'eux ont interdiction d’exploiter leurs manèges.

"Pourquoi un telle différence de traitement entre commerçants et forains ?"

Leur activité est à l'arrêt quasi complet, contrairement à d'autres secteurs. Et les forains trouvent cela injuste. "Alors même que les commerçants sédentaires sont autorisés à ouvrir, la profession s’interroge sur la raison pour laquelle, eux, commerçants itinérants, ne peuvent pas accueillir leur public."

Pourquoi une telle différence de traitement entre commerçants et forains ? Pourquoi les galeries marchandes, parcs pour enfants et parcs d’attraction sédentaires, comme le Puy du Fou, Disneyland Paris ou le Parc Astérix restent ouverts et pas eux ?

D'autant que les forains ne sont rattachés à aucun ministère. La Fédération assure par ailleurs que de "nombreuses alertes" ont été transmises "au plus haut niveau de l'Etat", sans jamais recevoir de réponse. Elle dénonce ainsi "un manque de considération".

Avec cette manifestation nationale ce lundi, les forains veulent faire connaître leurs revendications, à savoir de pouvoir travailler en concertation avec les préfectures et mairies pour trouver des solutions, pouvoir bénéficier de mesures d'accompagnement et d'indemnisation en cas d'annulation d'une fête, et être désormais rattacher à un ministère. Des mesures nécessaires, selon eux, pour mettre fin à "l'agonie" de leur profession et pouvoir continuer à faire vivre cet "art populaire ancestral."