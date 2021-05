Opération escargot des forains sur l'A63 entre les péage de Castets (Landes) et Biarritz (64)

Les forains sont en colère : une opération escargot et péage gratuit est organisée ce mercredi matin sur l'autoroute A63 entre les péage de Castets (Landes) et Biarritz (64). Ils protestent contre le calendrier de déconfinement qui maintient l'interdiction des fêtes foraines jusqu'au 9 juin.

La Fédération des Forains de France organise une vingtaine d'actions partout en France entre 6h00 et 19h00 ce mercredi. Une "opération escargot et péages gratuits" à l'échelle nationale est organisée. Ils demandent l'autorisation de pouvoir reprendre leur activité et ce, dans les mêmes conditions que les activités culturelles. L'interdiction des fêtes foraines en France est maintenue jusqu'au 9 juin.

Dans les Landes, des dizaines de camions sont ce matin sur l'A63 pour une opération escargot et péage gratuit entre les péages de Castets et Biarritz.

"On en a marre de la discrimination de la part du gouvernement"

Les forains sont en colère et demandent à pouvoir monter leurs manèges au plus vite. Ils estiment être discriminés par les consignes sanitaires.

Thomas Bruch, forain et membre fondateur de la Fédération des Forains de France organise l'opération escargot dans les Landes : "on en a marre de la discrimination qu'on subi de la part du gouvernement [...]. Tout va pouvoir rouvrir aujourd'hui (mercredi 19 mai) et nous pendant ce temps là, on est en extérieur et nos petites fêtes de village de 10, 20 ou 30 attractions sont toujours interdites et ne peut pas commencer à retravailler alors que l'on est en extérieur"