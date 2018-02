La Fédération des motards en colère et 40 millions d'automobilistes organisent une opération escargot ce samedi pour dénoncer la limitation à 80km/h sur les routes secondaires. Des départs sont prévus de l'Allier, du Cher, du Loir-et-Cher, de la Creuse et d'Indre-et-Loire pour rallier Châteauroux.

Des manifestations ont déjà eu lieu dans plusieurs régions de France le week-end dernier pour dire non à la limitation à 80km/h sur les routes secondaires. Ce samedi, deux associations, la Fédération des motards en colère et 40 millions d'automobilistes, organisent une opération escargot depuis plusieurs villes des régions Centre-Val de Loire et d'Auvergne avec comme point de convergence, la préfecture de l'Indre. Les départs seront donnés à partir de 9h45, de l'Allier (Montluçon, Moulins, Vichy), du Cher (Bourges), du Loir-et-Cher (Salbris), de la Creuse (La Châtre), et d'Indre-et-Loire (Blois et Tours).

Les points de départ de l'opération escargot ↓

Le gouvernement a annoncé le 9 janvier dernier l'abaissement de 90 à 80 km/h de la limitation de vitesse sur les routes secondaires à double sens, pour tenter d'endiguer la hausse de la mortalité routière. Cette mesure doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain.

Pour les motards en colère et 40 millions d'automobilistes, les effets sur la sécurité routière ne sont pas prouvés. Ils dénoncent une nouvelle fois aussi "la pompe à fric". Des départs auront lieu de Bourges (12h00), Salbris (11h45), Blois (10h30), Tours (10h30), Moulins (10h00), Montluçon (11h45), Vichy (9h45) et La Châtre (13h00) avec pour objectif, être à la Préfecture de l'Indre à 15h00. Pour les usagers de la Route de Châteauroux, notamment ceux du Loir-et-Cher et du Loiret, rendez-vous leur est donné à l'aire de repos de Neuvy-Pailloux, pour rejoindre le cortège arrivant de Bourges.

Tous les usagers de la route vont converger des départements limitrophes de l'Indre pour être à la préfecture de Châteauroux à 15h - © Google Maps