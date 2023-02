Opération escargot en Creuse : jusqu'à sept kilomètres de ralentissement sur la RN145

Après la marche à pied, le défilé au ralenti avec la voiture. Une quarantaine de véhicules ont emprunté la RN145 ce mardi 7 février depuis la gare routière de Guéret, direction le rond-point de la Croisière, à l'ouest du département, pour protester contre la réforme des retraites .

Une action coup de poing menée par trois syndicats en Creuse, la CGT, la FSU et Force ouvrière, démarrée vers 12h30 et qui s'est prolongée jusqu'au début de l'après-midi. Sur la portion de la RN145 entre Guéret et La Souterraine, les gendarmes de la Creuse ont compté jusqu'à sept kilomètres de ralentissement par endroits.

Près de 150 participants

Les véhicules de l'opération escargot ont ensuite rejoint le rond-point de la Croisière en milieu de journée, rejoints par d'autres manifestants. En tout, toujours selon les gendarmes, près de 150 personnes se sont rassemblées pour un grand pique-nique sur l'aire de repos, agrémenté d'un barbecue.

Les participants de l'opération escargot ont aussi profité du moment pour distribuer des tracts aux automobilistes de passage, avant de repartir dans le calme en milieu d'après-midi, sans perturber la circulation.

Troisième journée de mobilisation

Avant l'opération escargot, la troisième journée de mobilisation a rassemblé près de 2.900 personnes selon les autorités, ce mardi 7 février dans les rues de Guéret. Une nouvelle manifestation de grande ampleur pour la Creuse, même si la mobilisation reste plus faible comparé aux deux premières. Le 31 janvier, plus de 4.300 manifestants s'étaient rassemblés à Guéret.