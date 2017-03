Opération escargot à Pau: les forains remettent ça jeudi

Les forains continue leur opération escargot ce jeudi. Et menacent de continuer jusqu'à lundi si la mairie ne leur assure pas que la fête foraine pourra revenir place Verdun.

Nouvelle opération escargot des forains ce jeudi à Pau. Mercredi déjà il y a eu de gros ralentissements toute la journée, de 8h à 18h30, dans le nord de Pau.

Le mouvement pourrait durer jusqu'à lundi

Pour le deuxième jour donc ce jeudi, un cortège de 200 camions va rouler au ralenti sur le même parcours qu'aujourd'hui, entre la place Verdun, et la rocade nord de Pau, du rond-point d'Euralis à Lescar jusqu'à la jonction avec la route de Tarbes. Les forains entendent ainsi faire pression sur la municipalité qui veut les faire déménager de la place Verdun à la foire expo .

Malgré les différentes rencontres, lundi avec François Bayrou et mardi avec Jean-Paul Brin, la situation est bloquée. Les forains demandent maintenant à rencontrer à nouveau François Bayrou, et surtout à avoir l'assurance de pouvoir revenir place Verdun à la fin des travaux.

Dialogue rompu entre la mairie et les forains

Sauf que la mairie ne compte pas céder. Et pour cause, d'après l'adjoint à l'urbanisme Jean-Paul Brin, remettre la fête foraine place Verdun c'est tout simplement impossible. À cause des travaux d'abord, et ensuite parce que la nouvelle configuration de la place ne permet pas l'installation d'une foire. En plus, cela veut dire geler les places de parking pendant la fête, deux mois par an donc, en avril, et en novembre. Et ça c'est hors de question pour la mairie.

Les forains envisagent donc de continuer l'opération escargot tous les jours si la mairie ne cède pas. La préfecture autorise la manifestation jusqu'à lundi.