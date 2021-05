Une opération escargot des autocaristes à Rennes, impactés par la crise du coronavirus

Ils vont mener une opération escargot à Paris et à Rennes dès 9h30 ce mercredi matin : le Collectif des Autocaristes Indépendants, qui représente un peu plus de 200 entreprises dans tout le pays, dénoncent l'insuffisance des aides perçues pour faire face à la crise du coronavirus. "Depuis un an, on est complètement à l'arrêt", lance Stéphane Duboullay, patron de l'entreprise ADS Voyage à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Faute de voyages scolaires linguistiques organisés par les écoles, le secteur ne parvient pas à redémarrer.

90% de chiffre d'affaires en moins

"Les aides de l'Etat, principalement le fonds de solidarité, sont très bien mais insuffisantes, explique-t-il. Et on ne touche pas les aides sur les charges fixes car il faut pour cela un chiffre d'affaires d'un million d'euros par mois. Je fais 1 million 400.000 euros par an, et j'ai une perte de 90% de ce chiffre", explique Stéphane Duboullay.

"On sait pertinemment qu'on ne va pas retravailler d'ici 2022, mais le fonds de solidarité s'arrête dès le mois de septembre", déplore le patron de l'entreprise ADS Voyage. Une vingtaine d'autocars vont mener une opération dès 9h30 sur la rocade de Rennes, pour rejoindre la préfecture dans le quartier Beauregard depuis l'aire du Hil, au sud de la ville. Des bouchons sont à prévoir entre la porte d'Alma et celle de Beauregard.