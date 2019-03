Opération escargot sur la route entre Poitiers et Chauvigny ce samedi

Attention si vous devez prendre la route Poitiers-chauvigny demain. Une opération escargot est prévue sur la départementale 951 ce samedi 9 mars entre 10h et midi. Les organisateurs refusent de voir la déviation de la RN147 Poitiers-Limoges passer par leurs villages.

Mignaloux-Beauvoir, France

Attention opération escargot sur la Route Départementale 951 Poitiers-Chauvigny en perspective ce samedi matin à l'initiative de l' ACIDDE (association des citoyens indépendants déterminés à défendre leur Environnement). Entre 10h et 12h, un convoi de voitures mais aussi de tracteurs va ralentir la circulation entre le rond point du Breuil l' Abbesse (zone à partir de la sortie du CHU) et le rond-point de la gendarmerie de St Julien l' Ars.

Ils protestent contre les tracés Nord de la déviation de la RN147

Les riverains de la cette route ne veulent pas entendre parler de scénarios de déviation sur la route Nationale 147 Poitiers-Limoges qui traverseraient sur leurs communes de Savigny-l'Evescault, St Julien l' Ars, et Sèvres-Anxaumont. Le tract de l'association est clair : Non aux tracés Nord Long, c'est à dire les scenarii 3 et 4 imaginés pour aménager la fameuse route Poitiers-Limoges.

Les habitants dénoncent une aberration pour l'environnement, avec, selon eux, 120 habitations sacrifiées, et 100 hectares perdus. "Tout ça pour ça !", s'exclament-ils.

"Les plus de 150 millions de travaux pour ce tronçon ne vont pas résoudre le problème, car le nouvel aménagement imaginé ne changerait en rien ou presque le flux local qui rentre et sort par l'hôpital ou le centre équestre", selon les opposants.

Une fausse solution aux embouteillages de l'axe Poitiers-Limoges

Les militants précisent que les flux actuels de la RN147 Poitiers-Limoges à destination du CHU et ceux provenant de Nouaillé-Maupertuis continueront et ne transiteront par les aménagements imaginés au Nord. "Cela ne résoud pas le problème des bouchons sur le rond point de la Milétrie", selon eux.

Parmi les alternatives, l'association ACIDDE évoque une meilleure desserte des transport en commun, notamment autour de la gare de Mignaloux-Beauvoir qui dessert Jardres, Mignaloux et Poitiers.