Opération "Mobile sans ma voiture" à Marseille : des familles testent les transports en commun pendant un mois

La ville de Marseille et la Métropole Aix-Marseille-Provence ont lancé, samedi 18 novembre, l'opération "Mobile sans ma voiture". Une centaine de personnes volontaires vont devoir se passer de leur véhicule pendant un mois, en échange de la gratuité des transports en commun.

L'opération "Mobile sans ma voiture", organisée par la ville de Marseille et par la Métropole Aix-Marseille-Provence, est une éco-expérience lancée samedi 18 novembre par Jean-Luc Ricca, adjoint au maire et délégué à la circulation et au stationnement et Dominique Tian, premier adjoint délégué aux transports urbains. Elle permet à 60 foyers volontaires de laisser leur véhicule sur un parking pendant un mois, en échange d'un libre accès aux transports en commun.

Les volontaires feront un retour aux acteurs du transport de la ville pour améliorer le réseau.

La centaine de personne participant à l'opération bénéficie d'un abonnement mensuel gratuit à la RTM et au Vélo ainsi que des réductions sur les TER et d'un accès libre à des voitures de locations hybrides ou électriques. L'objectif est de prouver qu'il est possible de se déplacer à Marseille sans voiture, mais aussi de permettre un retour d'expérience pour améliorer le réseau des transports marseillais.