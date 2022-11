Opération sécurité ferroviaire en gare de Cordemais ce lundi matin

Pas de passerelle, pas de passage sous-terrain non plus. A Cordemais, comme dans 25% des gares de la région des Pays de la Loire, il faut marcher sur les rails pour accéder à la voie d'en face. Il y a un passage pour les piétons bien sûr, avec plusieurs consignes de base à respecter et "qu'il est bon de rappeler de temps en temps, car avec la routine, certains gestes de précaution s'oublient" explique Johanna Haller, responsable du pôle sécurité chez SNCF, gares et connexions.

A Cordemais comme dans 25% des gares de la région : pas de passerelle ni de souterrain pour traverser les voies © Radio France - Hélène Roussel

Des trains à 140 km heures

D'abord, éviter d'avoir le casque sur les oreilles, ou le nez dans le téléphone, il faut bien surveiller la signalétique. "On enfonce une porte ouverte, on ne traverse pas quand c'est rouge! Mais il suffit d'être distrait, de suivre la foule ou d'être en pleine conversation pour que cette simple consigne passe à la trappe" explique l'autre agent, Jérôme Gautret. Cette usagère confirme, elle qui fait des allers-retours entre Cordemais et Chantenay tous les jours depuis des années, "je me suis fait peur un jour, je me suis avancée, je n'avais pas vu qu'un train arrivait dans l'autre sens. C'est dangereux ici, on est vraiment proches des voies".

Autre risque : le train qui ne s'arrête pas et qui roule jusqu'à 140 km heures. "Il faut rester le plus loin possible, au moins 1,50 mètre des voies pour ne pas être happé".

Un accident mortel chaque année

Un accident mortel chaque année dans la région, dû à un manque d'inattention ou un problème de comportement, la plupart du temps, au moment de la traversée ou à cause du souffle. "On essaie de sensibiliser les jeunes notamment qui sont là sur les quais, souvent à plusieurs, ils jouent, ils se chamaillent, ça peut être dangereux" précise Jérôme Gautret. "On en profite pour rappeler qu'on ne marche pas non plus le long des rails encore moins avec le train dans le dos. On ne monte pas sur les toits des wagons même quand le train est à l'arrêt, le courant peut aller jusqu'à 25 000 volts".