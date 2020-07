Opération "Sécurité Routière - Départ en vacances" au péage de Saint Jean de Vedas

Weekend et pont du 14 juillet, il va y avoir du monde sur les routes et autoroutes. Bison futé prévoit un samedi rouge dans le sens des départs. Pour rappel partir avec un véhicule en bon état et révisé est essentiel, on connaît le risque d'avoir à s'arrêter après un accident ou panne sur l'autoroute, mais il faut aussi et surtout se rappeler des bons gestes à adopter.

Vérifier bien que vous avez gilets jaunes et triangle de présignalisation à l'intérieur de la voiture sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros.

Le capitaine Sébastien Bruche et son escadron de sécurité routière ont passé l'après-midi au péage de Saint Jean de Vedas à effectuer des contrôles pour sensibiliser principalement. Le commandant de l' EDSR déplore un relâchement depuis le déconfinement : "On a une hausse de 40% des grands excès de vitesse par rapport à l'année dernière (supérieur à 40km/h)".

Il rappelle aussi que lors d'embouteillage, il faut à tout prix continuer à être vigilant : "évitez de prendre vos téléphones, c'est la principale cause d'accident de gravité minime".