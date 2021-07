Opération sécurité routière sur l'A20 pour les départs en vacances

Ce vendredi après-midi, le parking de l'aire des mille étangs, le long de l'A20, au sud de Châteauroux, est déjà bien plein. Samedi, la journée a été classée rouge par Bison Futé, la circulation sera dense en direction du Sud et de la côte atlantique comme Méditerranée. Pour les forces de l'ordre, c'est l'occasion de faire de la prévention auprès des automobilistes. Différents ateliers leur sont ici proposés : voiture simulant des tonneaux, simulateur de chocs sur un casque moto, simulateur d'alcoolémie. Les enfants ne sont pas oubliés. Une piste vélo d'éducation routière leur est spécialement dédiée.

Sapeur-pompier volontaire, Martine tient le stand du SDIS de l'Indre © Radio France - Sarah Tuchscherer

Originaire de région parisienne, en route pour la Corrèze, Serge s'est arrêté faire le tour des stands avec son fils. Il apprécie de pouvoir rencontrer les gendarmes dans un contexte de prévention plutôt que de répression. "C'est bien de pouvoir montrer qu'on n'est pas tous des bandits, dit-il en riant, et de voir qu'ils ne sont pas tous méchants. C'est bien de pouvoir discuter avec ceux qui nous cherchent sur la route".

Prévention et répression, il y aura les deux sur la route cet été, précise le capitaine Sanchez, commandant de l'escadron de sécurité routière de l'Indre. "Pour ce week-end de départs en vacances, détaille-t-il, j'ai des équipes sur l'autoroute et sur tous les axes majeurs du département". Parmi les infractions qui seront particulièrement scrutées, les excès de vitesse, le téléphone au volant, les distances de sécurité, les chargements de bagages, un coffre de toit mal attaché susceptible de tomber. Le capitaine Sanchez insiste : "On doit être vigilant, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi sur la route, surtout pas sur la route des vacances".