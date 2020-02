Opération séduction pour les usagers des TER d’Occitanie

Retards, intempéries, grèves …Le réseau SNCF en a déçu plus d’un ces derniers mois dans la région Occitanie. Alors l’entreprise de transports et la région essayent de ramener les brebis égarées et séduire de nouveaux clients en proposant des petits prix et davantage de trains.

Avec les intempéries et les grèves de ces dernières semaines la SNCF a perdu des clients et fait des mécontents. En partenariat avec la région Occitanie elle se lance donc dans une opération reconquête en proposant plus de trains et des petits prix. Un plan séduction qui était initialement prévu en décembre.

Plus de trains du quotidien

Dans les faits, c’est 72 trains en plus par jour qui circuleront dans toute l’Occitanie, 37 000 places au quotidien rajoutées. Objectif, avoir des trains plus régulièrement, qui partent plus tôt le matin et rentrent plus tard le soir. Avec 14 trains ajoutés entre Montpellier et Sète par exemple, un train passera toutes les 15 minutes. Entre Montpellier et Tarbes, c’est 20 trains en plus.

La Région verse chaque année 300 millions d’euros pour l’amélioration du réseau. L’Occitanie a su convaincre la SNCF de la nécessité d’avoir de nouvelles rames. 18 au total ont donc été achetées par la Région, à 8 millions d’euros chacune. Ces rames toute neuves devraient entrer en service fin mars.

Rendre le train aussi pratique que la voiture

Pour répondre à cet objectif , il faut proposer des trajets moins chers. Plusieurs initiatives vont voir le jour d’ici mars. D’abord pour les jeunes, avec des trajets pour les sorties scolaires à un euro. Le but, donner l’habitude du train, dès l’école.

Ensuite, pour les clients qui ont un abonnement mensuel, passer à un annuel leur donnera droit à un mois gratuit. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à l’année, s’ils parrainent quelqu’un , un mois lui sera aussi offert.

Enfin, il est prévu de développer davantage les réductions culture et transport groupés. Ainsi pour aller au festival Escale à Sète en train en avril, il y aura une offre combinée.

Encore faudrait-il que ces nombreux trains arrivent à l’heure. Sur ce point la direction régional de la SNCF assure avoir fait des efforts. Depuis le 1er février, seul un train sur dix était en retard.