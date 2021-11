Opération symbolique d'une dizaine d'activistes contre le transport aérien à Montpellier

Ce lundi soir, une dizaine d'activistes ont célébré à leur manière l’arrivée du dernier vol Orly – Montpellier sous les couleurs d’Air France. Ils se sont allongés dans le hall de l'aéroport avec des pancartes dénonçant le dérèglement climatique engendré notamment selon eux par le trafic aérien. Car si la compagnie Air France a décidé d'abandonner les rotations Montpellier-Paris, deux autres compagnies vont prendre le relai : Transavia et Easy Jet.

"En simulant la mort sur le sol du hall de l’aéroport, les activistes ont rappelé la gravité du dérèglement climatique pour les conditions de vie sur terre et dénoncé l’inconscience irresponsable des promoteurs du « toujours plus d’avions » et de son empreinte carbone. Ils réclament bien moins de communications sur un aéroport soi-disant zéro-carbone et bien plus d’actions pour réduire le trafic aérien et reconvertir cette industrie en concertation avec ses salariés." explique l'association Alternabia qui rappelle que l'aviation civile est déjà responsable de plus de 7% de l’empreinte carbone en France.

Les militants dénoncent un double discours de la part de l'aéroport qui revendique la prise en compte du développement durable (carbone, qualité de l'air, le bruit et la biodiversité" tout en annonçant un plan de développement ambitieux pour atteindre 2.5 millions de passagers par an.

« L’aviation ne peut échapper à l’obligation de restreindre les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, la fréquentation des aéroports doit diminuer rapidement et fortement »

Alternabia demande donc l'arrêt des projets de construction et d'extension des aéroports, la suppression des vols lorsqu'une alternative en train existe en moins de cinq heures (Ex : vols Paris-Montpellier), l'amélioration de l'offre de train de jour et de nuit, la suppression de l'exonération de taxe du kérosène et ramener la TVA des billets à 20%., la régulation des jets privés et des vols d'affaires, la réorientation des subventions publiques à l’aviation vers des secteurs durables d'intérêt collectif.

« Oui, la réduction du trafic aérien aura un lourd impact sur les emplois du secteur. Un plan de reconversion de l'industrie et des emplois liés à l'aéronautique est donc essentiel et urgent »

Alternabia propse de relocaliser les emplois, redynamiser le tourisme local et en finir avec le tourisme de masse, renforcer le réseau ferroviaire européen et rendre les transports accessibles à tous, soutenir les mobilités actives et moins polluantes, opter pour la sobriété énergétique y compris dans le secteur du transport.