Les opérations pour évacuer l'avion qui a raté son atterrissage à l'aéroport de Montpellier sont en cours

Les opérations de grutage sont en cours ce dimanche après-midi à l'aéroport de Montpellier. Le but est de sortir l'avion qui a raté son atterrissage et qui a fini sa course dans l'étang de l'Or de Mauguio. Les vols devraient reprendre en début de semaine.

Deux grues sont sur place pour soulever l'avion qui a fini sa course dans l'étang de Mauguio.

Les opération de grutage sont en cours depuis ce dimanche après-midi à l'aéroport de Montpellier. Le but est de sortir l'avion qui a fini sa course dans l'étang de l'Or à Mauguio dans la nuit de vendredi à samedi. C'est un Boeing 737 plein de courriers qui a raté son atterrissage.

Des opérations de terrassement ont eu lieu pour rendre le terrain stable. Deux grues sont en place, l'une est attachée au devant de l'avion, l'autre à l'arrière. L'idée c'est de sortir le nez de l'appareil hors de l'eau grâce à un système de bascule. Puis de le remonter, de le tourner et de le mettre sur un plateau mobile pour l'éloigner de la piste. Le train avant n'est plus fonctionnel, il ne peut plus rouler.

Une opération longue et complexe

L'opération est complexe et risque de durer longtemps. Surtout qu'il y a encore du carburant dans le réservoir de l'avion. Même si, à priori, il ne devrait pas y avoir de fuite, il va falloir être très précautionneux. Des boudins anti-pollution ont été mis en place.

Le Préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh, s'est rendu sur place. Il a expliqué que "ce gros aéronef fait plus de 50 tonnes à vide. Avec 5,7 tonnes de carburant et 14 tonnes de courriers. C'est une masse considérable qu'il faut lever. C'est un appareil qui coûte très cher donc il faut être précautionneux".

Une reprise des vols en début de semaine

Les vols ne pourront pas reprendre ce dimanche soir. "Je ne peux pas encore vous donner un calendrier précis. Nous espérons en tout cas que ce soit en début de semaine" a détaillé Hugues Moutouh. On ne sait donc pas encore si l'aéroport sera rouvert lundi, mardi ou mercredi.

Mais c'est une priorité a assuré le Préfet de l'Hérault : "Il y a une quarantaine de vols par jour dans cet aéroport. C'est un aéroport d'ampleur nationale. Beaucoup de Montpelliérains partent depuis cet aérodrome pour leurs destinations et nous recevons énormément de touristes ou de voyageurs tous les jours. Donc il faut que cet aéroport retrouve une activité normale le plus rapidement possible."

Première hypothèses sur les causes de l'accident

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Le Préfet n'a fait aucune affirmation. Il a évoqué les premières hypothèses envisagées : "Les circonstances exactes restent à être déterminées par les experts qui sont présents sur le terrain. Il est vraisemblable que les conditions météo aient occasionné cet accident, pour partie tout du moins." En montrant les traces de l'engin sur le sol, il a développé : "L'avion n'a pas réussi à freiner suffisamment sa route et a terminé dans l'étang de l'Or."