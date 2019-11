Optymo : le réseau de bus fait sa transition écologique

Belfort, France

Ce week-end à l'Atria, le SMTC, le syndicat qui exploite les lignes de bus du réseau Optymo dans le Territoire de Belfort, présentait au public sa nouvelle flotte de bus : 30 véhicules hybrides qui rouleront au diesel et à l'électricité dans les rues de Belfort à partir du mois de janvier, pour une bonne quinzaine d'années. Cette nouvelle flotte représente un investissement de 8,5 millions d'euros, presque 300.000 euros pièce. Elle vise à remplacer progressivement les anciens bus, qui eux utilisaient du GPL.

Une baisse de 70% des rejets de CO2

"C'est la dernière version de ce qui se fait de mieux en bus diesel, le constructeur a ajouté un système électrique qui permet, en freinage et décélération, de récupérer de l'énergie, de couper le moteur à l'arrêt, et d'avoir un gain d'énergie au redémarrage via le petit super-condensateur électrique", explique Franck Mesclier, directeur développement et mobilités douces au SMTC. En comparaison avec le flotte actuelle de bus GPL, la consommation est ainsi baissée de 10% et les rejets de CO2 dans l'atmosphère diminuent de... 70%.

En comparaison avec le flotte actuelle de bus GPL, les rejets de CO2 dans l'atmosphère diminuent de... 70%. © Radio France - Jonathan Landais

Premiers bus à hydrogène en 2021

Ces nouveaux véhicules devraient permettre à long terme la transition vers un réseau de transports 100% propre. Le SMTC a bien envisagé l'achat de bus électriques, qui eux, ne polluent pas du tout, mais "leur manque d’autonomie les a disqualifiés". Le syndicat a donc préféré le compromis avec le diesel hybride en attendant d’adopter à terme une autre technologie : l’hydrogène. Cette technologie combine l’autonomie et l’absence totale d’émission. Les premiers bus à hydrogène devraient arriver sur les routes terrifortaines fin 2021.

