Orages dans le Gard : sorties anticipées dans les collèges et lycées du département

Depuis 6 heures ce mercredi matin, les services de Météo-France ont placé le Gard en vigilance orange « pluie-inondation » , « orages » et jaune « Crues ». Le service départemental d’incendie et de secours du Gard a procédé à 43 interventions depuis cette nuit dont 21 personnes sauvées et 8 mises en sécurité. Des routes restent encore fermées à la circulation et font l’objet de déviations routières. Après une accalmie, des averses commencent à parcourir le département, des reliefs jusqu’aux plaines. Une dégradation orageuse pourrait toucher le Gard dès la fin d’après-midi, avec des précipitations de plus forte intensité, un changement de vent et un risque de grêle. La Préfecture du Gard décide d'anticiper les sorties dans les collèges et lycées du département.

Les transports scolaires assurés

Les sorties se feront en début d’après-midi pour tous les élèves scolarisés pour permettre un retour à domicile avant 15 heures.

Les transports scolaires sont organisés en conséquence en lien avec le conseil départemental du Gard, le conseil régional, les autorités organisatrices de transports et la direction des services départementaux de l’Education nationale du Gard

La Préfecture demande aussi le départ anticipé des enfants accueillis dans les centres de loisirs, en liaison avec les parents. Les enfants devront rester dans la structure d’accueil tant qu’ils ne sont pas pris en charge par leurs parents.

Par ailleurs, le Vistre a dépassé la côte maximale relevée en 2005. La préfète demande aux maires concernés de mobiliser leur plan communal de sauvegarde respectif en raison des risques de débordements (notamment pour les campings situés à proximité). Une attention particulière doit être portée à l’état des voiries et à l’existence d’embâcles pouvant obturer les évacuations d’eau.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix