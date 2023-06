Orages en Isère : une nouvelle coulée de boue à Rives perturbe le trafic SNCF

Les TER sont à l'arrêt entre Saint-André-le-Gaz et Grenoble

L'Isère de nouveau sous les orages ce lundi soir, des orages très localisés qui ont parfois été violents.

D'ailleurs, le trafic des trains est de nouveau perturbé, à cause d'une coulée de boue à Rives. Aucun train ne peut circuler entre Saint-André-le-Gaz et Grenoble. Des expertises sont prévues ce mardi mais ça ne devrait pas reprendre avant plusieurs jours. La SNCF vous demande donc si possible de reporter vos trajets. En revanche, les trains roulent sur l'axe Annecy-Grenoble-Valence.