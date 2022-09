Orages : grosses perturbations sur les Transilien et un train évacué entre Paris et la Normandie

De grosses perturbations, causée par les orages, ont eu lieu en cours de soirée entre la Normandie et la gare Saint-Lazare. Un train a dû être évacué.

Trafic des Transilien perturbé, un train évacué, grosse pagaille à cause des intempéries entre Paris et la Normandie

Le trafic des trafic des Transiliens J interrompu entre Ermont Eaubonne et Argenteuil, celui de la ligne L perturbé entre Paris, versailles, et Saint Nom la Bretèche, des TER supprimés ou avec des retards compris de 30 mn à plus de 3h, la ligne Paris Saint-Lazare-Normandie a été très fortement impactée par les orages ce lundi soir.

Plusieurs arbres sont tombés sur les voies. Un train a notamment heurté un arbre à hauteur de Villennes sur Seine, interrompant la circulation dans les deux sens pendant plusieurs heures.

Un train entre Le Havre et Paris a dû être évacué. La police ferroviaire et les pompiers se sont rendus sur place. Le retour à la normale n'est pas prévu avant mardi matin.