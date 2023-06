Orages : "Il faut qu'on ait un réseau de transports qui soit fiable", demande l'association Plus de trains

Plus de deux heures de retard en gare de Lyon dimanche à cause des intempéries.

Encore une belle pagaille sur le réseau de transports en Ile-de-France à cause des orages et des rafales de vents dimanche soir. Des bâches ou des chutes d'arbres sur les voies ont provoqué des interruptions de trafic par endroit.

Mais pour le président de l'association Plus de Trains, il est inconcevable que quasiment tout le réseau RER et transilien ait été impacté. Sur France Bleu Paris ce lundi, Arnaud Bertrand demande "un réseau de transports qui soit fiable". "On ne pas nous dire "ne prenez plus votre voiture, prenez les transports" et dès qu'il y a un soucis météo, avoir un réseau qui tombe par terre."

Arnaud Bertrand reconnaît que la SNCF n'est pas complètement responsable des intempéries, quand une bâche ou un arbre chute sur les voies, mais il s'étonne de voir "toutes les lignes par terre, les 5 lignes du RER, quasiment toutes les lignes du transilien". "Et ce qui nous inquiète c'est qu'on arrive dans un contexte climatique dans lequel malheureusement les événements climatiques seront de plus en plus violents".

Pour rendre le réseau plus fiable, Arnaud Bertrand demande des améliorations sur les installations électriques. "Ce ne sont pas les trains qui ont eu des soucis, c'est beaucoup d'électricité qui a sauté à plein d'endroits". Concernant les chutes d'arbres sur les voies, Arnaud Bertrand rappelle qu'il y a des hauteurs maximales à respecter. Quand il s'agit du domaine SNCF réseau, la "SNCF doit prendre sa tronçonneuse, et parfois il ne le font pas comme il faut".