Orages : le trafic des trains interrompu entre Dijon et Lyon, perturbé entre Dijon et Laroche

À cause des orages, jeudi 24 août 2023, des obstacles sont tombés sur des voies ferrées en Bourgogne-Franche-Comté. Le trafic est perturbé sur la ligne entre Dijon et Lyon, ainsi que sur celle entre Dijon et Laroche.