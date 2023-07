Orages : le trafic du RER C est interrompu entre Austerlitz et Invalides jusqu'à jeudi matin

Le trafic est totalement interrompu entre Austerlitz et Invalides à Paris, jusqu'à jeudi matin "à l'heure du premier train", et la circulation est "fortement ralentie" sur le reste de la ligne. Des arbres sont "tombés sur les installations électriques" entre Paris Austerlitz et Saint-Michel Notre Dame, ce mardi soir pendant les violents orages qui sont passés au-dessus de la capitale. Les arbres "ont particulièrement endommagé les installations électriques permettant de faire circuler les trains", précise le compte Twitter officiel du RER C.

ⓘ Publicité